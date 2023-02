Welke Premier League-clubs zijn nog nooit gedegradeerd?

Maandag, 6 februari 2023 om 17:09 • Laatste update: 17:46

Een kleine groep clubs claimt dat ze de beste 'geschiedenis' in de Premier League hebben, maar welke clubs zijn dat? Voetbalfans zijn erg trots op de geschiedenis van hun favoriete club - de oorsprongsverhalen, legendarische spelers die hun veld sierden en, natuurlijk, de trofeeën die ze hebben gewonnen. Gezien het feit dat veel clubs in Engeland al meer dan een eeuw bestaan, is een lange periode van ononderbroken deelname aan de Premier League zeker een prestatie.

Welke clubs zijn nog nooit gedegradeerd uit de Premier League?

Sinds de oprichting van de Premier League als opvolger van de Engelse Eerste Klasse in 1992 kan slechts een klein aantal clubs zeggen dat ze nooit uit de competitie zijn gedegradeerd. Het zijn: Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Everton en Chelsea. Die zes clubs zijn al decennia lang constant in de hoogste Engelse competitie te vinden. Brighton & Hove Albion is een nieuwe toevoeging aan dat rijtje, maar alleen vanwege het feit dat ze niet zijn gedegradeerd sinds ze zijn gepromoveerd naar de Premier League in het seizoen 2017/18.

Lange geschiedenis

Als het gaat om de periode vóór de oprichting van de Premier League, heeft Arsenal de 'beste' geschiedenis in de hoogste divisie van Engeland, nadat het voor het laatst degradeerde in het seizoen 1912/13, toen ze (als Woolwich Arsenal) onderaan in de competitie eindigden. The Gunners promoveerden terug naar de Premier League in het seizoen 1919/20 en zijn sindsdien een vaste waarde in de competitie.

Liverpool is de volgende in de lijst van ononderbroken periodes in de hoogste Engelse competitie, met the Reds als onderdeel van de Premier League sinds het seizoen 1962/63. De Merseysiders degradeerden naar de Championship nadat ze in 1953/54 onderaan in de Premier League waren geëindigd en brachten daar acht seizoenen door totdat ze promotie verdienden in het seizoen 1961/62.

Manchester United degradeerde voor het laatst in het seizoen 1973/74, maar herstelde zich meteen en maakt sinds het seizoen 1975/76 deel uit van de Premier League. Net als United is Tottenham sinds de jaren zeventig een bekende naam in de Engelse top. Chelsea degradeerde voor het laatst in 1987/88, nadat het een degradatie-play-off had verloren van Middlesbrough, maar ze keerden na één seizoen terug door het winnen van de Championship in 1988/89. Hoewel het Brightons eerste periode in de Premier League is, is het niet de eerste periode van de club in de hoogste afdeling, na vier seizoenen in de Premier League tussen 1979 en 1983. Ze degradeerden naar de Championship nadat ze in het seizoen 1982/83 onderaan waren geëindigd.