Unibet: een odd van 6.25 (!) voor de openingsgoal van Wout Weghorst!

Woensdag, 8 februari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:50

Manchester United staat binnen vijf dagen tweemaal tegenover Leeds United. De eerste ontmoeting tussen beide rivalen is woensdagavond op Old Trafford. Lukt het Wout Weghorst om te scoren voor the Red Devils? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Premier League-kraker in Manchester.

Het elftal van manager Erik ten Hag is buurman Manchester City, dat zondag met 1-0 verloor van Tottenham Hotspur, tot op drie punten genaderd. Makkelijk ging het zaterdag tegen Crystal Palace niet, maar desondanks werd op eigen veld met 2-1 gewonnen. Smet op de overwinning was de rode kaart voor Casemiro vanwege het naar de keel grijpen van een tegenstander. Hierdoor ontbreekt de Braziliaanse controleur woensdag tegen Leeds.

Leeds is in een heus gevecht tegen degradatie beland. De huidige nummer zeventien in de Premier League kreeg zondag tegen Nottingham Forest genoeg kansen om te scoren, maar doelpunten vielen er niet. Door de 1-0 nederlaag zijn de zorgen van the Peacocks weer een stuk groter geworden. Met het tweeluik met Manchester United is voor Leeds een zeer belangrijke week aangebroken.

Weghorst krijgt geregeld speeltijd van Ten Hag, die na afloop van het thuisduel met Palace lovend was over de inbreng van de spits. De manager is vooral tevreden over het drukzetten en het zijn van een aanspeelpunt van Weghorst. De kans is dan ook groot dat de winteraanwinst woensdag wederom aan de aftrap verschijnt. De thuiswedstrijd van Manchester United tegen Leeds begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

