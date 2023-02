Erik ten Hag zet man met 283 duels voor Manchester United in de etalage

Maandag, 6 februari 2023 om 13:40 • Noel Korteweg

Manchester United is van plan om Anthony Martial deze zomer te verkopen, zo meldt Manchester Evening News. De club van Erik ten Hag wil aan het einde van dit seizoen een nieuwe spits kopen voor de lange termijn, wat dus ten koste gaat van Martial. De 27-jarige Fransman, die tot dusver 283 wedstrijden voor the Red Devils speelde, is samen met Harry Maguire en Alex Telles in de etalage gezet door Ten Hag.

Martial kampt dit seizoen met veel blessureleed. De spits miste deze campagne tot dusver twintig van de 34 wedstrijden van United door een hamstring-, achillespees-, rug- en spierblessure. De teller staat daarom pas op veertien officiële duels onder Ten Hag, waarin de Fransman goed was voor zes goals en twee assists. Ook de wedstrijd tegen Crystal Palace (2-1 winst) van afgelopen weekend moest Martial wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan.

United had de beslissing om de spits te verkopen vóór afgelopen weekend echter al genomen volgens de Britse krant. Martial ligt nog tot medio 2024 vast op Old Trafford, waarbij de huidige nummer drie van de Premier League de optie heeft om het contract met één jaar te verlengen. Ten Hag wil de inkomsten van de verkoop van de dertigvoudig Frans international gebruiken om een nieuwe spits te kopen. The Red Devils zijn geïnteresseerd in Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli), terwijl Ten Hag ook gecharmeerd is van Gonçalo Ramos (Benfica) en Mohammed Kudus (Ajax).

Naast Martial wil Ten Hag ook afscheid gaan nemen van Maguire en Telles in de zomer. De Engelse centrale verdediger, die onder Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick nog een vaste waarde was, moet het sinds de komst van Lisandro Martínez doen met een rol als wisselspeler. Victor Lindelöf krijgt daarnaast vaak de voorkeur boven Maguire als invaller. Ook Telles, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Sevilla, mag op zoek gaan naar een andere werkgever. De Braziliaanse linksback zag met Tyrell Malacia afgelopen zomer een directe concurrent gehaald worden en koos daarom voor een seizoen in LaLiga. Telles heeft, als het aan Ten Hag ligt, geen toekomst meer op Old Trafford.