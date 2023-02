Quinten Timber zorgt met actie voor verbijstering bij Pierre van Hooijdonk

Maandag, 6 februari 2023 om 13:35 • Wessel Antes • Laatste update: 13:53

Pierre van Hooijdonk is van mening dat Quinten Timber een gebrek aan scorend vermogen heeft. De analist van Studio Voetbal heeft zich verbaasd over de manier waarop de middenvelder van Feyenoord zondag tegen PSV (2-2) een grote kans om zeep hielp. Timber kreeg vlak na rust een opgelegde kans om de 1-1 te maken, maar verzuimde de bal tegen de touwen te schieten. Walter Benítez kon zijn weinig overtuigende schot gemakkelijk redden.

In de 53ste minuut van de wedstrijd zag Santiago Giménez zijn kopbal op prachtige wijze gepareerd worden door Benítez. De rebound van Timber kon de Argentijn een stuk makkelijker pakken, daar de inzet van de Feyenoorder recht op hem af kwam. Van Hooijdonk rekent Timber de gemiste kans aan. “Als je deze mist, dan is het toch een blunder? Hij moet deze binnen schieten. Hier gelden geen excuses voor.”

Timber staat na 24 wedstrijden voor Feyenoord op drie doelpunten en twee assists. Van Hooijdonk vindt zijn rendement te laag. “Een middenvelder moet een goal kunnen maken. Wanneer je zo afwerkt, krijg ik daar een moeilijk gevoel bij. Als je deze niet maakt, welke ga je dan wel maken?” Volgens Van Hooijdonk maakte Timber tegen PSV de verkeerde keuze. “Als je als middenvelder de bal zo inschiet, met binnenkant voet. De bal moet hoog of in de hoek. Als middenvelder werk je toch ook wel eens af op de training?”

De 21-jarige Timber was tegen PSV de vervanger van Sebastian Szymanski, die volgens Van Hooijdonk enorm werd gemist bij Feyenoord. “Kökçü speelde iets terug, Wieffer was goed, maar bij Timber zie ik het nog niet. Bij elke balaanname gooit hij zijn lichaam erin. Dat doet hij omdat hij tijd nodig heeft en de oplossing niet meteen ziet.” Zijn knieblessure houdt Szymanski de komende weken nog aan de kant waardoor Timber ook in het TOTO KNVB Beker-duel met NEC hoogstwaarschijnlijk weer zal starten.