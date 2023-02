De 100 beste voetbalquizvragen, trivia en antwoorden

Of je nu een uitdaging aan het samenstellen bent voor vrienden, je voetbalteam of zelfs een ouderwetse pubquiz, Goal heeft een aantal geweldige opties om uit te kiezen. Elk moment is een goed moment voor een quiz en nog beter als dat een quiz met voetbalthema is! De pandemie van het coronavirus heeft miljoenen mensen over de hele wereld tot lockdown gedwongen en virtuele quizzen met familie of vrienden op Zoom, Skype en Google Hangouts zijn een leuke manier geworden om samen tijd door te brengen. Dus, quizmasters, of het nu een virtuele inspanning is, of als het allemaal voorbij is, een klassieke pubquiz, hier zijn 100 van de beste voetbalquizvragen om zelfs de slimste voetbalbreinen te misleiden.

Quizvragen Premier League

1. Welke speler scoorde de snelste hattrick in de Premier League?

2. Welke speler heeft met 653 wedstrijden de meeste Premier League-optredens gemaakt?

3. Drie spelers delen het record voor de meeste rode kaarten in de Premier League (8). Wie zijn zij?

4. Wie is met 260 doelpunten de topscorer aller tijden van de Premier League?

5. Wanneer was het eerste Premier League-seizoen?

6. Welk team won de eerste Premier League-titel?

7. Welke doelman heeft met 202 clean sheets het beste record in de Premier League?

8. Hoeveel clubs deden mee aan het eerste Premier League-seizoen?

9. Welke drie spelers deelden de Premier League Gouden Schoen in 2018/19?

10. Het snelste doelpunt in de geschiedenis van de Premier League kwam in 7,69 seconden. Wie scoorde het?

Antwoorden:

1. Sadio Mane (2 minuten 56 seconden voor Southampton vs Aston Villa in 2015)

2. Gareth Barry

3. Patrick Vieira, Richard Dunne en Duncan Ferguson

4. Alan Scheerder

5. 1992-93

6. Manchester United

7. Peter Cech

8. 22

9. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah en Sadio Mané

10. Shane Long (voor Southampton vs Watford in 2018-19)

Vragen over de WK-quiz:

1. Er zijn twee WK-trofeeën geweest. Hoe heette de eerste?

2. Welk land won in 1930 het allereerste WK voetbal?

3. Welk land heeft de meeste WK's gewonnen?

4. Drie landen hebben het WK twee keer gewonnen. Kun je ze een naam geven?

5. Welk land heeft deelgenomen aan drie WK-finales, maar heeft de competitie nooit gewonnen?

6. Het WK 2026 wordt georganiseerd in drie verschillende landen. Kun je ze een naam geven?

7. In welk WK scoorde Diego Maradona zijn beruchte 'Hand of God'-goal?

8. Het recordaantal WK-doelpunten is 16, gescoord door wie?

9. Drie mensen hebben het WK gewonnen als speler en als coach. Mario Zagallo, Didier Deschamps en... kan je de derde noemen?

10. Twee Engelse spelers hebben de Gouden Schoen van het WK gewonnen. Wie zijn zij?

Antwoorden:

1. Jules Rimet Trofee / Overwinning

2. Uruguay

3. Brazilië

4. Argentinië, Frankrijk en Uruguay

5. Nederland

6. Verenigde Staten, Canada en Mexico

7. Mexico 1986

8. Miroslav Klose

9. Frans Beckenbauer

10. Gary Lineker (1986) en Harry Kane (2018)

Bizarre voetbalquizvragen

1. Welke Zweedse voetballer had ooit een clausule in zijn Premier League-contract laten opnemen die hem verbood de ruimte in te reizen?

2. Naar welke Ballon d'Or-winnende voetballer is in 2015 een sterrenstelsel vernoemd?

3. Kun je de voormalige Duitse international noemen die later een professionele worstelaar werd in de WWE?

4. Welke voormalige Engelse internationals bereikten nummer 12 in de UK Singles Chart met het nummer 'Diamond Lights' uit 1987?

5. Van welke komische dubbelact was het Engelse Euro '96-nummer 'Three Lions' een hit?

6. Welke voormalige manager van Tottenham heeft deelgenomen aan de Dakar Rally?

7. Hoe heette het hotel waar Jose Mourinho woonde toen hij Manchester United leidde?

8. Welke Spaanse club heeft de bijnaam Los Colchoneros, wat in het Engels vertaald wordt als 'The Mattress Makers'?

9. Van welke voetbalclub was de Engelse rockster Elton John tweemaal eigenaar?

10. Rangers probeerden welke superster te contracteren nadat Alex McLeish via de populaire videogame Football Manager op zijn talent was gewezen?

Antwoorden:

1. Stefan Schwarz

2. Cristiano Ronaldo - Galaxy Cosmos Roodverschuiving 7 (CR7)

3. Tim Wiese

4. Chris Waddle en Glenn Hoddle (als 'Glenn en Chris')

5. David Baddiel en Frank Skinner

6. André Villas-Boas

7. Het Lowry-hotel

8. Atletico Madrid

9. Watford

10. Lionel Messi

Cristiano Ronaldo & Lionel Messi quiz-vragen:

1. Messi heeft zijn hele professionele carrière bij Barcelona doorgebracht, maar wat was zijn schooljongensteam?

2. Voor welk Portugees team speelde Ronaldo voordat hij bij Manchester United tekende?

3. Ronaldo staat synoniem voor de nummer 7, maar welk ander nummer droeg hij bij Real Madrid?

4. In welk jaar trok Messi zich op beroemde wijze terug uit internationale dienst voordat hij zijn beslissing terugdraaide?

5. Welk woord roept Ronaldo uit bij het vieren van een doelpunt?

6. Messi droeg nummer 30 aan het begin van zijn Barça-carrière en is nu nummer 10. Welk ander nummer heeft hij gedragen voor de club?

7. Van welk Portugees eiland voor de kust van Afrika, dat ook zijn naam deelt met een taart, komt Ronaldo vandaan?

8. Messi heeft een recordaantal Ballon d'Or-prijzen gewonnen - hoeveel?

9. In welk jaar hielp Ronaldo Portugal aan het EK?

10. Van welke Duitse multinational in sportkleding is Messi een ambassadeur?

Antwoorden:

1. Newell's Old Boys

2. Sportief

3. Nr.9

4. 2016 (na eindverlies Copa America)

5. "Si!" (Spaans voor 'Ja!')

6. Nr.19

7. Madeira

8. Zes Ballon d'Or-prijzen

9. 2016

10. Adidas

Champions League-quizvragen

1. Welke club heeft de meeste Champions League-titels gewonnen?

2. Wie is de enige speler die met drie verschillende clubs de Champions League heeft gewonnen?

3. Drie mensen hebben als manager drie keer de Champions League gewonnen, een record. Wie zijn zij?

4. In welk seizoen werd de Europa Cup omgedoopt tot Champions League?

5. Welk team won als eerste uit het VK de Europa Cup?

6. De Champions League is slechts één keer gewonnen door een team uit Roemenië. Kun je ze een naam geven?

7. Liverpool heeft zes Champions Leagues gewonnen en Manchester United heeft er drie gewonnen, maar wie is het derde meest succesvolle team van Engeland in de competitie met twee titels?

8. Wie is de topscorer aller tijden in de Champions League?

9. Welke speler heeft het record voor de meeste medailles voor winnaars van de Champions League?

10. Welke veldspeler verscheen in drie verschillende decennia in de Champions League-finale?

Antwoorden:

1. Real Madrid (13)

2. Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

3. Bob Paisley, Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane

4. 1992-93

5. Keltisch (1966-1967)

6. Steaua Boekarest (nu FCSB)

7. Nottingham Forest (1978-79 en 1979-80)

8. Cristiano Ronaldo

9. Francisco Gento (zes titels met Real Madrid)

10. Ryan Giggs

Quizvragen over het EK

1. In welk jaar werd het eerste EK gehouden?

2. Met elk drie titels, welke twee teams hebben de meeste Europese kampioenschappen gewonnen?

3. Wat is de naam van de trofee van het EK?

4. Wie scoorde met negen doelpunten de meeste doelpunten in één EK-toernooi?

5. De Euro 2000-finale tussen Frankrijk en Italië werd beslist door Golden Goal. Welke speler scoorde het doelpunt?

6. De beste doelpuntenmaker aller tijden van Engeland op het EK heeft zeven doelpunten. Kun je de speler een naam geven?

7. Welk van de volgende drie teams heeft het EK niet gewonnen: Denemarken, België of Griekenland?

8. Denemarken won met name Euro 92, ondanks het feit dat ze zich aanvankelijk niet kwalificeerden. Welk team hebben ze vervangen?

9. In welk jaar is het EK uitgebreid van 16 teams naar 24 teams?

10. Slechts één persoon heeft het EK gewonnen als speler en als manager. Kun je ze een naam geven?

Antwoorden:

1. 1960

2. Duitsland en Spanje

3. Henri Delaunay-trofee

4. Michel Platini voor 84 euro

5. David Trezeguet

6. Alan Scheerder

7. België (tweede plaats in 1980)

8. Joegoslavië

9. EK 2016

10. Berti Vogts (West-Duitsland in 1972 en Duitsland in 1996)

Waar of niet waar voetbalquiz-vragen

1. Het kostte Cristiano Ronaldo 27 wedstrijden om zijn eerste Champions League-goal te scoren.

2. De uitdrukking 'parkeer de bus' ontstond toen José Mourinho gedwongen werd de bus van het Chelsea-team te parkeren nadat de buschauffeur ziek was geworden.

3. Zangeres in de Ierse boyband Westlife Nicky Byrne speelde voor Leeds United voordat ze in de muziek stapte.

4. Sir Alex Ferguson leidde het Schotse nationale team.

5. Liverpool-legende Kenny Dalglish staat bekend als 'King Kenny' omdat hij familie is van de Britse koninklijke familie.

6. Frank Lampard heeft meer Premier League-doelpunten gescoord dan Thierry Henry, Robbie Fowler en Michael Owen.

7. Bayern München-ster Thomas Muller is een fervent schaker en won ooit een Beiers schaaktoernooi.

8. Voormalig Braziliaans en Barcelona-ster Ronaldinho bracht tijd door in de gevangenis nadat hij werd betrapt op het gebruik van een vals paspoort.

9. David Beckham nam tijdens zijn tijd bij Manchester United balletlessen om zijn behendigheid te verbeteren.

10. Het Braziliaanse icoon Pele speelde ooit samen met Michael Caine en Sylvester Stallone in een Hollywood-film.

Antwoorden:

1. WAAR

2. Vals

3. WAAR

4. WAAR

5. Vals

6. WAAR

7. Vals

8. WAAR

9. Vals

10. WAAR

Bundesliga & Duitse voetbalquizvragen

1. Wie heeft met 365 doelpunten het record voor topscorer aller tijden in de Bundesliga?

2. Bayern München heeft het recordaantal Bundesliga-titels gewonnen, maar welke twee clubs volgen met elk vijf titels?

3. Kun jij de meest afgetopte Duitse international aller tijden noemen?

4. Jurgen Klopp heeft twee clubs geleid in Duitsland, Borussia Dortmund en - kun je de andere noemen?

5. De recordleeftijd voor de jongste hoofdtrainer in de Bundesliga is 28 jaar en 205 dagen. Wie was het?

6. Welk dier heeft FC Köln op hun clubwapen?

7. RB Leipzig ook wel bekend als...?

8. Duitsland heeft het WK vier keer gewonnen, maar hoe vaak hebben ze dat als een verenigd land gedaan?

9. Slechts drie Duitse clubs hebben de Europa Cup/Champions League gewonnen. Kun je ze een naam geven?

10. Wat is de bijnaam van Borussia Mönchengladbach?

Antwoorden:

1. Gerd Müller

2. Borussia Mönchengladbach en Borussia Dortmund

3. Lothar Matthaus (150 caps)

4. Mainz

5. Julian Nagelsmann (in Hoffenheim tijdens het seizoen 2015-2016)

6. Een geit

7. De Red Bulls

8. Once (2014 - won in 1954, 1974 en 1990 als West-Duitsland)

9. Bayern München, Borussia Dortmund en Hamburg

10. Die Fohlen (De veulens)

'Wie ben ik?' vragen over voetbalquiz

1. Ik maakte mijn internationale debuut voor Brazilië in 1993 en scoorde in die wedstrijd. Ik speelde in twee WK-finales en tijdens mijn clubcarrière speelde ik in Brazilië, Italië, Angola, Spanje, Griekenland en Oezbekistan.

2. Ik heb in Duitsland, Italië, Oostenrijk en Frankrijk gespeeld. Ik heb de Serie A gewonnen en de allereerste Golden Goal in het internationale voetbal gescoord.

3. Ik heb gespeeld in de Conference, League Two, League One, Championship, Premier League, de UEFA Cup, Champions League en het WK.

4. Ik was de eerste speler van Liverpool die de Ballon d'Or won. Ik scoorde 40 doelpunten voor mijn land en heb in Engeland en Spanje gespeeld.

5. Ik was oorspronkelijk spits voordat ik verdediger werd. Ik speelde 11 seizoenen voor dezelfde club voordat ik ze leidde. Ik heb twee Bundesliga-titels en een Champions League gewonnen.

6. Ik heb voor Chelsea gespeeld en heb tijd in Turkije gespeeld. Ik ben vier keer gekroond tot Afrikaans voetballer van het jaar en twee keer tot de Africa Cup of Nations.

7. Ik heb landstitels gewonnen in Italië, Duitsland, Portugal en Oostenrijk. Ik heb ook de Europa Cup gewonnen, zowel als speler als als manager.

8. Ik ben de manager die David Beckham voor het eerst benoemde tot aanvoerder van Engeland.

9. Ik heb het WK en het Europees kampioenschap op internationaal niveau gewonnen en ik heb twee keer de Champions League gewonnen als manager van twee verschillende clubs.

10. Ik heb in mijn carrière de nummers 7, 17, 28 en 9 gedragen en voetbal gespeeld in Engeland, Spanje, Italië en Portugal.

Antwoorden:

1. Rivaldo

2. Oliver Bierhoff

3. Steve Finnan

4. Michaël Owen

5. Jürgen Klopp

6. Samuel Eto'o

7. Giovanni Trapattoni

8. Peter Taylor

9. Jupp Heynckes

10. Cristiano Ronaldo

Diverse voetbalquizvragen

1. In welke competitie is het concept van een 'Aangewezen speler' een kenmerk?

2. Manchester United droeg beroemd rood, maar welke kleuren droegen ze voordat ze rood adopteerden?

3. Welke club wordt geassocieerd met 'Galacticos'?

4. Van welke manager werd gezegd dat hij spelers 'de föhnbehandeling' gaf?

5. Welke club wordt soms FC Hollywood genoemd?

6. Wat is in het Engelse voetbal 'St Totteringham's Day'?

7. Welk team heeft na Juventus, AC Milan en Inter met negen Scudetto's de meeste Serie A-titels gewonnen?

8. Wat is in het Spaanse voetbal 'de Pichichi'?

9. Welke echte club vertegenwoordigt team Piemonte Calcio in videogame FIFA 20?

10. Welk MLS-franchiseteam bezit David Beckham?

Antwoorden:

1. Major League Soccer (MLS)

2. Groen en goud

3. Real Madrid

4. Sir Alex Ferguson

5. Bayern München

6. De datum waarop het voor Tottenham wiskundig onmogelijk is om boven Arsenal te eindigen

7. Genua

8. De prijs die wordt uitgereikt aan de topscorer (genoemd naar Rafael "Pichichi" Moreno).

9. Juventus

10. Inter Miami