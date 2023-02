Premier League beschuldigt Man City van overtreden Financial Fair Play-regels

Manchester City krijgt mogelijk zware sancties opgelegd wegens het overtreden van de Financial Fair Play-regels. The Citizens worden door de Premier League beschuldigd van overtredingen die teruggaan tot het seizoen 2009/10. City zou geen juist financiële informatie hebben verstrekt. Het gaat onder andere om inkomsten van de club, waaronder inkomsten uit sponsoring.

De Premier League heeft zijn bevindingen gepubliceerd, nadat er ruim vier jaar lang onderzoek werd gedaan naar City. De vermeende overtredingen van de reglementen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Volgens The Times moet de club vrezen voor puntenaftrek of zelfs verplichte degradatie.

Range of sanctions possible including points deductions if breaches are proved. — Martyn Ziegler (@martynziegler) February 6, 2023

Volgens de Premier League heeft City de Financial Fair Play-regels meer dan honderd keer overtreden. In een periode van negen jaar wordt de Engelse grootmacht beschuldigd van het ontwijken van financiële fair play, het 'opblazen' van sponsorovereenkomsten, het ontbreken van gegevens over deze deals en het betalen van ongepaste bedragen aan zowel spelers als trainers. Dit alles blijkt uit een publicatie van The Times.

Begin 2020 werd City door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De club spande vervolgens met succes een beroepszaak aan tegen de Europese voetbalbond bij het internationaal sporttribunaal CAS. De schorsing was daarmee van de baan. Daarnaast werd de door de UEFA opgelegde boete van dertig miljoen euro door het CAS verlaagd naar tien miljoen.