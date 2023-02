Orkun Kökçü laat zich horen op Twitter na afschuwelijk nieuws uit Turkije

Maandag, 6 februari 2023 om 12:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:13

Orkun Kökçü heeft via Twitter gereageerd op het nieuws van de enorme aardbeving in Turkije. Een beving vlakbij de stad Gaziantep met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter zorgde al voor ruim 1300 doden in Turkije en het aangrenzende Syrië. Kökçü steekt het land waarvoor hij zijn interlands speelt een hart onder de riem en wenst het 'beterschap'.

Het epicentrum van de beving, die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond, lag in Gaziantep, een stad in het zuidoosten van Turkije. Seismoloog Stephen Hicks sprak al van 'mogelijk de zwaarste aardbeving ooit' in het land. Diverse politici uit andere landen, waaronder Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, kondigden al aan reddingswerkers naar Turkije te zullen sturen. Volgens Turks president Recep Tayyip Erdogan waren er eind maandagochtend 912 doden en 5.383 gewonden geïdentificeerd. Syrische staatsmedia meldden een dodental van 320 in het eigen land. In dat aantal is het aantal slachtoffers in de door rebellen bezette gebieden niet meegenomen.

Geçmis olsun Türkiye'm ???? — Orkun Kökcü (@OrkunKokcu) February 6, 2023

Menig vertegenwoordiger van het Turkse voetbal heeft zich al laten horen over de ramp. Feyenoord-captain Kökçü schrijft 'Beterschap, mijn geliefde Turkije' op Twitter, terwijl oud-doelman Volkan Demirel een TikTok-filmpje maakte om mensen op te roepen tot hulp. De drie Süper Lig-wedstrijden die maandag op het programma stonden zijn allen afgelast. Gaziantep FK, dat zaterdag al in actie kwam, heeft zijn thuisbasis middenin het epicentrum van de aardbeving.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken roept mensen in de regio op de instructies te volgen van de lokale autoriteiten. Laat uw familie of vrienden weten hoe het met u gaat. Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de reisverzekeraar, of de Nederlandse ambassade via + 31 247 247 247.