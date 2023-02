Dit is waarom PSV ontzettend heeft gemazzeld met een punt bij Feyenoord

Maandag, 6 februari 2023 om 15:00 • Laatste update: 15:28

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit de twintigste speelronde in cijfers.

De spanning in de Eredivisie is na de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2) weer helemaal terug. De Rotterdammers staan nog steeds aan kop, maar zien Ajax tot op drie punten naderen. De top vier staat binnen vier punten en vooral AZ zal balen, aangezien die ploeg op bezoek bij FC Volendam niet verder kwam dan 1-1 en met een overwinning de koppositie had kunnen overnemen. Feyenoord had ook recht tot klagen. De mannen van trainer Arne Slot domineerden in De Kuip en vergaten om het krachtsverschil ook tot uiting te laten komen op het scorebord. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat dat de Stadionclub overkomt.

Feyenoord schiet niet bepaald met scherp

Toen de kruitdampen op zondagmiddag om 16.30 uur waren opgetrokken, kon zowel Feyenoord als PSV niet tevreden zijn met een gelijkspel. Toch doen de Eindhovenaren er goed aan om het verdiende punt te koesteren, ondanks de 0-2 voorsprong tot minuut 81. De thuisploeg kon namelijk op alle vlakken veel betere cijfers overleggen en loste bijvoorbeeld 35 schoten in de hele wedstrijd. Dat is het hoogste aantal ondernomen pogingen voor Feyenoord sinds Opta de cijfers bijhoudt (2010/11) én het hoogste aantal schoten tegen voor PSV sinds het begin van de metingen.

Daarnaast waren de Expected Goal-cijfers met 3,5 om 0,5 ruim in het voordeel van Feyenoord en had Santiago Giménez, de spits van de Rotterdammers, in zijn eentje bijna het dubbele aantal balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied (dertien) dan heel PSV (zeven). Individuele ingevingen van Xavi Simons, die Anwar El Ghazi alleen voor de keeper zette, en Thorgan Hazard zorgden er echter voor dat PSV alsnog een punt meenam. Laatstgenoemde werd en passant ook nog eens de vierde Belgische speler die scoorde tijdens zijn competitiedebuut voor de Eindhovense formatie. Luc Nilis, Gilles De Bilde en Dries Mertens deden dat eerder ook.

Het Heitinga-effect bij Ajax?

Is John Heitinga de wonderdokter voor Ajax of is Cambuur gewoon de favoriete tegenstander van de Amsterdammers? Het feit dat Ajax sinds het begin van het vorige Eredivisieseizoen al 21 keer scoorde tegen Cambuur en dat er geen enkele andere club is die zo veel doelpunten maakt tegen een specifieke tegenstander, doet het tweede vermoeden. Toch was in Leeuwarden wel te zien dat Ajax een frisse indruk maakte en de zaken ook achterin weer eens op orde had. Cambuur ondernam slechts vier doelpogingen en het was voor het eerst sinds zevenenhalf jaar dat er door de Friezen zo weinig werd geschoten in een thuiswedstrijd. Misschien is de ervaring van Heitinga, een topverdediger in zijn beste dagen, juist wat Ajax nodig had.

Uitgelicht: Groningen mag hopen op de wederopstanding

Voor het eerst sinds 30 oktober 2022, toen FC Groningen met 0-0 gelijkspeelde bij FC Emmen, mochten de spelers van de Trots van het Noorden weer eens een punt bijschrijven. Dat dat ook nog eens gebeurde met goed spel en tegen een goed draaiende tegenstander als FC Twente, mag tot optimisme leiden in de Euroborg. Groningen schoot voor rust immers vijftien keer richting het vijandelijke doel, iets dat al zes jaar niet meer lukte, en had in Elvis Manu een smaakmaker. De winteraanwinst toucheerde de bal veertien keer in het Twentse strafschopgebied en werd daarmee de eerste speler van Groningen die dat zo vaak deed sinds Lars Veldwijk in augustus 2017.