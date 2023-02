Romano: Juventus ontkent hardnekkige geruchten rondom Paul Pogba

Maandag, 6 februari 2023 om 11:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:51

Juventus peinst niet over een contractontbinding van Paul Pogba. Dat meldt Fabrizio Romano. Diverse media, waaronder de Daily Mail, schreven afgelopen week dat de Italiaanse grootmacht klaar was met Pogba's blessuregevoeligheid en zijn contract nog voordat hij een minuut gespeeld had wilde verscheuren. Volgens Romano is er dus toch toekomst voor de Fransman in Turijn.

Pogba keerde afgelopen zomer transfervrij terug bij Juventus, nadat hij uit zijn contract liep bij Manchester United. Twee weken na zijn komst sloeg het noodlot al toe. Pogba raakte geblesseerd op de training, moest het WK aan zich voorbij laten gaan en speelde tot nog toe geen minuut voor de Oude Dame. Juventus zou volgens de Daily Mail klaar zijn met het gesukkel en het tot medio 2026 doorlopende contract van Pogba per direct willen verscheuren.

Romano dient maandag echter als verlengstuk van de club en meldt dat Juventus er niet over nadenkt om de Fransman te laten gaan. Collega-journalist Mirko Di Natale van Tuttosport schreef eerder al dat de clubleiding juist optimistisch is over het herstel van Pogba en mikt op een terugkeer in het Europa League-duel met Nantes, dat op 16 februari plaatsvindt. Juventus kan extra stootkracht op het middenveld goed gebruiken, daar het vanwege een straf van vijftien punten (wegens fraude met clubgeld) serieus moet vrezen voor degradatie uit de Serie A.

Pogba speelde zijn laatste officiële duel als prof op 19 april van vorig kalenderjaar. De toenmalig middenvelder van Manchester United moest toen al na tien minuten geblesseerd afhaken. Hoewel Juventus dus niet beoogt de Fransman te laten gaan, zal het toch in de maag zitten met het salaris dat hij opstrijkt. Pogba verdient naar verluidt zo'n acht miljoen euro op jaarbasis, waarbij prestatiebonussen nog niet eens meegerekend zijn.