De groeibriljant van Manchester City die Cancelo naar Bayern München dreef

Maandag, 6 februari 2023 om 11:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:39

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de achttienjarige verdediger Rico Lewis, die zich vlak voor het WK in Qatar in de basis speelde bij Manchester City en er mede voor zorgde dat João Cancelo op huurbasis naar Bayern München vertrok.

Wanneer een club als Manchester City spelers met de kwaliteiten van Cancelo en Oleksandr Zinchenko laat vertrekken, weet je dat het allemaal deel uitmaakt van een breder plan. Vervangers worden gevonden of zijn al gevonden. Het voor de hand liggende alternatief is om een nieuwe aankoop in te lijven, maar dat brengt risico's met zich mee. Moeten ze wennen? Passen ze in het systeem? Of, zoals afgelopen zomer, zal de deal überhaupt doorgaan? Dat was het geval met Marc Cucurella, van wie velen dachten dat hij aan het begin van het seizoen 2022/23 een transfer naar City zou maken, maar the Citizens weigerden in te gaan op de eisen van Brighton & Hove Albion en Cucurella ging in plaats daarvan naar Chelsea.

????????????????????????! ?? De 17-jarige rechtsback Rico Lewis maakt een goal bij zijn debuut in de Champions League ?? Een moment om nooit meer te vergeten voor de City-speler ??#ZiggoSport #UCL #MCISEV pic.twitter.com/0f6F5v1l59 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2022

Er was echter geen paniek bij Josep Guardiola, die wist dat het gat in de selectie op een andere manier kon worden gedicht. De manager van City gaf Lewis de kans en de jeugdinternational van Engeland groeide in korte tijd uit tot een basisspeler. De tiener lijkt een grote toekomst tegemoet te gaan, maar wie is eigenlijk het nieuwste wonderkind van City? Lewis komt uit Bury, een plaatsje in het graafschap Greater Manchester, waar ook Gary en Phil Neville vandaan komen. Na een succesvolle proefperiode sloot hij aan bij de Onder 8 van City om uiteindelijk de gehele jeugdopleiding te doorlopen.

“Ik ben natuurlijk al sinds mijn vijfde of zesde fan van City. Het was een droom om het uiteindelijk zo ver te schoppen”, zei hij tegenover Engelse media. Lewis noemt zijn familie als drijvende kracht achter zijn carrière, sinds hij als kind een balletje trapte in de boksschool van zijn vader, meervoudig thaibokskampioen Rick Lewis. “Mijn familie zag me debuteren vanuit een skybox. Toen ik ze daarna ontmoette, had ik zoiets van: ik heb hier hard voor gewerkt, maar zij ook. Ze zijn trots op me en daar ben ik dan weer trots op.”

Doorbraak

Terwijl Lewis Manchester City Onder 18 vorig seizoen als aanvoerder naar een Premier League-titel leidde, trainde hij ook al enige tijd met het eerste elftal mee. De jongeling maakte zijn eerste minuten onder Guardiola afgelopen zomer in de Verenigde Staten tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen. Guardiola raakte onder de indruk van Lewis na zijn optredens tegen Club América en Bayern München. Na het vertrek van Zinchenko naar Arsenal en het mislopen van Cucurella, lag de weg open om als back-up te dienen van Kyle Walker en Cancelo.

City nam de Spaanse wingback Sergio Gómez over van Anderlecht en ook Josh Wilson-Esbrand staat te trappelen om kansen te krijgen, maar Lewis is degene die Guardiola dit seizoen helemaal heeft weten te overtuigen. In augustus maakte hij zijn debuut tegen Bournemouth en hierna volgden nog een handvol andere invalbeurten. Zijn eerste basisplaats kreeg Lewis in het met 3-1 gewonnen Champions League-duel met Sevilla, waarin hij direct trefzeker was. Daarmee werd hij de jongste debutant ooit die in het miljardenbal wist te scoren. Sinds die Champions League-wedstrijd behoort het toptalent vrijwel steevast tot de eerste elf namen van Guardiola.

Rico Lewis verdreef João Cancelo deze winter naar Bayern München

Van wingbacks van topclubs wordt tegenwoordig veel meer verwacht dan alleen maar op en neer rennen over de vleugel, dat geldt ook voor Lewis. Er zijn op dit moment enkele talentvolle, jonge, aanvallende Engelse wingbacks zoals Trent Alexander-Arnold van Liverpool en Reece James van Chelsea. Van Lewis wordt verwacht dat hij in de toekomst een soortgelijke rol kan spelen in de nationale ploeg van Engeland. Hij is aanvallend ingesteld en probeert zijn ploeggenoten meer afspeelmogelijkheden te geven, wat vooral belangrijk is in een elftal dat zo vaak de bal op de helft van de tegenstander heeft.

Maar onder Guardiola is de rol van de wingback nog complexer: Cancelo en Walker hebben geleerd als inverted wingback te spelen, waarbij ze in balbezit naar het centrum trekken om een extra afspeeloptie op het middenveld te creëren. Lewis is in recordtempo in deze rol gegroeid. Vanwege zijn kalmte, creativiteit en veelzijdigheid is de vergelijking met Cancelo snel gemaakt.

“In een wedstrijd is het niet zo dat ik hem kan kopiëren, want dat is niet realistisch, dus richt ik me op mezelf”, vertelde Lewis in november tegenover de Manchester Evening News. “Maar ik kijk zeker naar Cancelo omdat hij ook als inverted wingback speelt. Het is vergelijkbaar met wat ik doe.” Walker en voormalig Barcelona-verdediger Dani Alves zijn twee andere grote voorbeelden uit zijn jeugd. Zij zijn waarschijnlijk de twee meest succesvolle rechtsbacks die onder Guardiola hebben gewerkt tijdens zijn trainerscarrière.

Geduld is het sleutelwoord voor veel jeugdspelers van Manchester City als ze willen doorbreken in het Etihad Stadium. Phil Foden werd heel rustig gebracht toen velen eisten dat Guardiola hem meer kansen moest geven. De Spaanse manager weerstond die roep en Foden heeft nu bijna tweehonderd optredens voor City achter zijn naam staan. Lewis hoefde minder geduld op te brengen. De jongeling wordt bedolven onder complimenten van Guardiola, die Lewis als het fundament van City beschouwt.