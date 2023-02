Greenwood doet met subtiele Instagram-wijziging open sollicitatie naar Ten Hag

Maandag, 6 februari 2023 om 11:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:18

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mason Greenwood verwacht nog toekomst bij Manchester United te hebben, zo blijkt uit een wijziging op zijn Instagram-pagina. Alle aanklachten tegen de 21-jarige Engelsman, die een jaar geleden werd opgepakt op verdenking van verkrachting, mishandeling, bedreiging en emotioneel en psychisch misbruik van zijn ex-vriendin Harriet Robson, werden afgelopen donderdag ingetrokken. Het Openbaar Ministerie maakte toen bekend dat een kroongetuige zijn betrokkenheid heeft ingetrokken, waardoor de aanklacht is stopgezet.

???????????????? Mason Greenwood has removed most of his Instagram posts however has left 9 which feature him playing for Manchester United. His bio has stayed the same, tagging the club and Nike. #MUFC pic.twitter.com/wd2gG8ZnU8 — United Update (@UnitedsUpdate) February 5, 2023

Greenwood heeft Manchester United en hoofdsponsor Nike weer toegevoegd aan zijn bio op het sociale medium. De aanvaller heeft ook meer dan honderd foto's van zijn profiel verwijderd. In alle negen resterende berichten is hij in een shirt van United te zien. Greenwood speelde sinds januari 2022 geen wedstrijd meer voor the Red Devils.

Hij is momenteel nog geschorst door United, dat een eigen onderzoek en proces uitvoert, voordat de volgende stappen bepaald worden. The Guardian meldde zaterdag dat ‘een aanzienlijk deel van het personeel van United diep teleurgesteld zou zijn als Greenwood ooit nog voor de club zou spelen’. Het andere deel ‘voelt een zorgplicht jegens een speler die sinds zijn zevende deel uitmaakt van de club en niet schuldig werd bevonden aan enig misdrijf’.