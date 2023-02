Loftuiting voor Simons niet begrepen: ‘Dan noem je dat toch niet fenomenaal?’

Maandag, 6 februari 2023 om 09:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:58

Willem van Hanegem heeft niet genoten van de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2). De Eindhovenaren klaagden na afloop over de negen minuten aan blessuretijd. Volgens Van Hanegem kan PSV zijn woede beter richten op Armando Obispo, die halverwege de tweede helft een rode kaart kreeg na een overtreding op Santiago Giménez.

Van Hanegem zag Feyenoord en PSV de bal zondagmiddag in De Kuip voor rust telkens bij elkaar inleveren. “En de lat gaat ook omlaag”, schrijft de Kromme in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Ik hoorde trainer Ruud van Nistelrooij na afloop zeggen dat ze niet hadden verloren in De Kuip. Maar ze stonden diep in blessuretijd toch nog voor, terwijl ze een gat moeten dichten op de ranglijst?”

Xavi Simons, die onder andere belangrijk was met zijn assist bij de 0-1 van Anwar El Ghazi, werd na afloop geprezen door Van Nistelrooij. De trainer van PSV noemde zijn pupil ‘fenomenaal’. “Maar dat was dus op basis van twee acties, toch?”, werpt Van Hanegem tegen. “Dan heb je het toch niet over fenomenaal? Feyenoord liet zoveel ruimte achter de laatste linie, maar PSV maakte daar eigenlijk nooit gebruik van. Als je dan na afloop tevreden bent, kun je dan serieus worden genomen als titelkandidaat?”

In De Kuip werd door scheidsrechter Danny Makkelie negen minuten extra tijd bijgetrokken. Luuk de Jong en Van Nisrelrooij waren hier voor de camera van ESPN verbolgen over. “Alsof dat een excuus is om Jahanbakhsh er nog eentje achter Walter Benítez te laten mikken”, schrijft Van Hanegem. “Ze moeten daar woedend zijn op Armando Obispo. Er was weinig aan de hand en zijn gekke actie draait de wedstrijd om. Een rode kaart in De Kuip bij een voorsprong, die krijg je alleen als je echt niet anders kon. Dit sloeg nergens op. Kijk mij eens even het duel aangaan, dat was het idee.”