‘Ajax weet hoe je kampioen wordt, Feyenoord heeft daar te weinig ervaring voor’

Maandag, 6 februari 2023 om 08:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:31

Feyenoord mist de ervaring om kampioen te worden, zo stelt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf haalt een oude theorie aan: kampioen worden moet je leren, zowel als club, trainer en als speler. Driessen verwacht dat Ajax hierdoor de meeste kans op de landstitel maakt.

Volgens Driessen is bovengenoemde theorie afgestoft sinds de herstart van de competitie in januari. “Niet vreemd, want na exact een maand en zes competitieduels grossiert de top vijf in puntverlies”, schrijft de columnist in De Telegraaf. “Weliswaar is Feyenoord nog steeds koploper van de Eredivisie met twee punten voorsprong op AZ, drie op Ajax, vier op PSV en zes op FC Twente.” De Rotterdammers speelden in de tweede seizoenshelft al vier keer gelijk: tegen FC Utrecht, Ajax, FC Twente en PSV.

“Stevige tegenstanders, maar toch is het een indicatie. Niet toevallig is sinds de herstart van de competitie het landskampioenschap het thema in De Kuip. Angstvallig proberen betrokkenen dit onderwerp te mijden, maar er valt als koploper niet aan te ontkomen. Hoe goed trainers en spelers hun best ook doen", aldus Driessen, die alle bespiegelingen na twintig competitieduels wat voorbarig vindt. Toch verwacht hij dat PSV niet langer mee zal doen om de landstitel. Vanwege de financiële situatie in Eindhoven was PSV tijdens de winterse transferwindow genoodzaakt om Cody Gakpo en Noni Madueke te verkopen.

"De jaarlijkse uitgaven op Champions League-niveau zonder Champions League-inkomsten breekt PSV op”, zo verwacht Driessen. “Als het al niet lukte om aan te haken met grote transfersommen en dito salarissen, dan is het zonder helemaal een onmogelijke opdracht. De achterban krijgt als kluif voorgehouden dat PSV met creativiteit toch een rol van betekenis denkt te kunnen spelen. Vergeet dat maar. Enige redding is dat de Eredivisie vanaf het seizoen 2024-2025 twee Champions League-tickets te verdelen heeft.”

Driessen zag het geloof in een foute afloop van de titelstrijd onder de Feyenoord-fans na het gelijkspel tegen PSV de kop opsteken op social media. “Omdat Ajax eenvoudig won bij SC Cambuur en op drie punten van Feyenoord staat en alle titelkansen ondanks alle onrust en slechte resultaten volledig in eigen hand heeft. Waarbij aangetekend dat veel spelers van Ajax hebben ervaren en weten hoe je kampioen van Nederland wordt. In tegenstelling tot de Feyenoorders.”