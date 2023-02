Real houdt vingers gekruist: sleutelspeler dreigt clash met Liverpool te missen

Maandag, 6 februari 2023 om 08:30 • Tom Rofekamp

Thibaut Courtois moet vrezen voor de ontmoeting met Liverpool eind februari. Dat weet Marca te melden. De Belg raakte zondag in de warming-up voor het duel met RCD Mallorca (1-0 verlies) geblesseerd aan zijn lies en wordt maandagochtend getest. De eerste scans zijn echter niet optimistisch.

Courtois moest zondag vlak voor de aftrap de strijd staken en werd onder de lat vervangen door Andriy Lunin. De Oekraïner kon niet voorkomen dat Real met een 1-0 nederlaag afdroop op Mallorca. Lunin verving Courtois de gehele maand oktober ook al, daar de Belg toen problemen had met zijn ischiaszenuw. Hoewel Real destijds geen enkel duel verloor, lijkt de afwezigheid van Courtois alsnog een flinke streep door de rekening.

De dertigjarige doelman pakt namelijk regelmatig punten voor de Koninklijke. Zo stopte Courtois dit seizoen al een cruciale strafschop in de halve finale van de Supercopa en belette hij Atlético Madrid meermaals het scoren in de gewonnen Copa del Rey-wedstrijd eind januari. De verwachting is dat de honderdvoudig Belgisch international in ieder geval het WK voor clubs mist. Op 8 februari speelt Real de halve finale daarvan tegen Al-Ahly, terwijl drie dagen later de eindstrijd op de planning staat.

De Madrilenen kampten voor Courtois' blessure al met een overvolle ziekenboeg. Carlo Ancelotti kon tegen Mallorca ook niet beschikken over Eder Militão, Karim Benzema, Ferland Mendy, Lucas Vázquez en Eden Hazard. Door de afwezigheid van Mendy moest Eduardo Camavinga zelfs noodgedwongen als linksback aantreden. De eerste wedstrijd tegen Liverpool in de achtste finale van de Champions League staat gepland voor 21 februari. Drie weken later speelt Real de return in het eigen Santiago Bernabéu.