Noa Lang haalt uit: ‘Misschien doen ze dat omdat ze me goed vinden’

Maandag, 6 februari 2023 om 07:31 • Tom Rofekamp

Noa Lang was zondag het doelwit van de Royal Antwerp-supporters in de doelpuntloze topper tegen Club Brugge. De aanhangers van de thuisploeg namen de 23-jarige aanvaller op de hak met talloze beledigende spreekkoren. Lang raakte er niet al te veel door afgeleid, zo betoogde hij na afloop tegenover Eleven Sports. "Misschien maken ze zich zo druk omdat ze me goed vinden."

Lang kon net als de rest van zijn ploeggenoten geen potten breken op De Bosuil en moest na negentig minuten genoegen nemen met een punt. Over de liederen van de thuissupporters heeft hij een dubbel gevoel. "Ik hou er eerlijk gezegd wel van, maar aan de andere kant... Ik zei ook in de rust: 'Als ze dit de hele wedstrijd zingen over de scheidsrechter, dan stopt hij volgens mij de wedstrijd.'"

De zesvoudig Oranje-international speculeert hardop over de redenen achter de liederen. "Misschien zint het ze niet dat we hier vorig jaar kampioen zijn geworden. Ik zie het ook gewoon als compliment. Als ze niet over je zingen, ben je niet interessant genoeg. Misschien maken ze zich zo druk om mij omdat ze me goed vinden", lacht Lang, die daarop herhaalt 'dat het ook gewoon bij voetbal hoort'. "Het maakt het ook wel weer mooi."

Lang laat zich de laatste weken na een stroeve seizoenstart steeds meer gelden bij zijn club. De Capellenaar was in de twee wedstrijden voor die tegen Antwerp (tegen Charleroi en Zulte Waregem) trefzeker, waarmee hij zijn seizoentotaal opkrikte naar vier competitiedoelpunten. Zijn club is de sportieve crisis echter nog niet boven. Sinds Scott Parker eind december aantrad, werd er alleen nog gewonnen tegen Zulte (1-2). Blauw-Zwart ziet zich daarom momenteel op een vierde plek in de Jupiler Pro League.