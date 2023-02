‘Maandenlang zocht Schreuder, Heitinga lijkt dat nu al te hebben gevonden’

Maandag, 6 februari 2023 om 06:56 • Tom Rofekamp

John Heitinga laat Ajax weer lachen. Dat is de conclusie van de ochtendkranten, de dag na SC Cambuur - Ajax (0-5). Hoewel de bladen nog niet zo ver willen gaan als concluderen dat men het lek boven is in Amsterdam, zijn er lovende kritieken te horen voor Ajax en zijn interim-trainer.

Het Algemeen Dagblad stelt dat Ajax 'een enorme metamorfose' heeft ondergaan in de tien dagen onder Heitinga. Dat is volgens de krant deels toe te schrijven aan diens wisselingen in de basisformatie. "Maandenlang zocht Alfred Schreuder tevergeefs naar zijn ideale elftal. Heitinga lijkt die na twee duels al gevonden te hebben." Het slachtofferen van Jorge Sánchez en Calvin Bassey voor Devyne Rensch en Owen Wijndal komt ter sprake, alsook de keuzes voor Dusan Tadic als spits en Mohammed Kudus als zwervende rechtsbuiten. "Laatstgenoemden vertolkten net als tegen Excelsior een hoofdrol. Ajax scoorde in twee duels negen keer. Even vaak als in de zeven wedstrijden ervoor, waarin de landskampioen niet won en afgleed naar de vijfde plek."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf kopt met de tekst 'Hand van Heitinga' en prijst exact dezelfde tactische keuzes als de collega's bij het Algemeen Dagblad. "Met een glimlach op het gezicht", wordt er toegevoegd, "want het plezier dat er in de tweede helft – nog het meest in de dug-out bij de gewisselde spelers – vanaf spatte, was de laatste weken onder Alfred Schreuder niet meer te zien geweest. Steven Bergwijn toont voorzichtig weer trekjes van de gevaarlijke speler die hij aan het begin van dit seizoen was. Middenvelder Berghuis en rechtsbuiten Mohammed Kudus lijken al jaren samen te voetballen en de door sommige fans veel te vroeg afgeschreven Dusan Tadic bewijst als balvaste, valse spits zijn waarde."

De eerste 'echte test' komt volgens beide kranten echter pas komende donderdag, wanneer Ajax het in bekerverband opneemt tegen FC Twente. "Dan zal de regerend kampioen niet alleen als bekerfavoriet, maar ook weer als titelfavoriet beschouwd worden", aldus het Algemeen Dagblad. Ajax liep door de overwinning op Cambuur twee punten in op Feyenoord, dat gelijkspeelde tegen PSV en nu drie punten voorstaat op de aartsrivaal. In de TOTO KNVB Beker zijn naast Ajax en Twente ook de rest van de top vijf van de Eredivisie (Feyenoord, AZ en PSV) nog in de race.