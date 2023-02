Van der Vaart enthousiast over ‘goeie gek’: ‘Wist niet dat hij nog voetbalde’

Maandag, 6 februari 2023 om 00:02 • Jordi Tomasowa

Rafael van der Vaart is blij verrast door Elvis Manu. De 29-jarige aanvaller werd door FC Groningen op Deadline Day voor de rest van het seizoen gehuurd van het Bulgaarse Botev Plovdiv. Met Manu als debutant in de basis pakte de Trots van het Noorden zondag tegen FC Twente (1-1) voor het eerst sinds eind oktober een punt in de Eredivisie.

Dankzij de remise tegen Twente is Groningen niet langer hekkensluiter in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dennis van de Ree staat nu zeventiende met dertien punten uit twintig duels. Van der Vaart heeft er vertrouwen in dat FC Groningen dit seizoen degradatie kan voorkomen. “Weet je waarom?”, zegt Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Ik ben heel opportunistisch. Ik wist niet dat hij nog voetbalde, maar de reden hiervoor is Elvis Manu.”

Volgens Van der Vaart is Manu precies wat FC Groningen nodig heeft. “Noem het maar een goeie gek. Iemand die rent, vliegt, holt en het publiek opzweept. Manu is eigenlijk een beetje een slechte Luis Suárez, dat is eigenlijk een compliment voor hem. Hij was constant bezig en had eigenlijk gewoon drie of vier doelpunten moeten maken als hij topfit was geweest. Hij mist nu nog kracht, maar hij gaat Groningen redden. Hij was vandaag (zondag, red.) echt een genot. Als je toch een beetje hoop moet vestigen: Groningen, geen probleem, dat komt goed.”

Met zijn tijdelijke transfer naar Groningen keerde Manu na zes jaar terug in de Eredivisie. De aanvaller kwam in de Eredivisie eerder uit voor Feyenoord, SC Cambuur en Go Ahead Eagles. In Groningen was men al langer op zoek naar aanvallende versterking. De ploeg van Van der Ree behoort met slechts 21 treffers tot de minst scorende ploegen van de Eredivisie.