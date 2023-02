Rafael van der Vaart ziet nieuw geval van ‘Kuip-vrees’: ‘Hij straalt niets uit’

Zondag, 5 februari 2023 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:39

Rafael van der Vaart denkt dat Alireza Jahanbakhsh gebukt gaat onder de druk die het spelen in De Kuip met zich meebrengt. De analist van Studio Voetbal is ondanks de heldenrol van de Feyenoorder, die met twee goals een punt binnenbracht tegen PSV (2-2), niet onder de indruk. "Hij straalt niets uit", vindt Van der Vaart.

Pierre van Hooijdonk opent het woord over Jahanbakhsh, die tegen PSV na een uur spelen inviel. "Het is nog geen gelukkig huwelijk geweest, hoewel Arne Slot hem vaak gebruikt", ziet Van Hooijdonk. "Maar hij gebruikt hem vaak wel omdat Jahanbakhsh zoveel werk verzet. Dan moet hij de back tegenhouden. Als je een buitenspeler bent, wil je liever gebruikt worden omdat je je man elke keer passeert. Hij wordt eigenlijk om de verkeerde reden ingebracht."

Van der Vaart trekt een parallel met een Feyenoorder uit het verleden. "Je hebt Jahanbakhsh nodig als het niet loopt, maar ik vind hem een beetje als Anthony Lurling. Die heeft een beetje Kuip-vrees. Hij was echt een goede speler bij sc Heerenveen, zoals Jahanbakhsh dat was bij AZ. Maar De Kuip is dan toch erg groot. Als het meezit, dan loopt het wel. Maar vandaag dacht ik in het begin: daar gaat hij weer... Die rake kopbal was eigenlijk zijn eerste goede moment." Jahanbakhsh kopte in de 81ste minuut binnen uit een fraai boogvoorzetje van Oussama Idrissi.

Arno Vermeulen ziet Jahanbakhsh regelmatig worstelen in Rotterdam-Zuid. "Ze fluiten hem snel uit, hoor. Als hij één bal verkeerd raakt, dan fluit de hele Kuip." Van der Vaart reageert: "Ja, maar terecht ook, want hij straalt niets uit. Iedereen van Feyenoord nam hem na die tweede goal ook mee, toen ging Jahanbakhsh met zijn vingers in de oren staan. Het is echt een gevecht voor hem. Hopelijk helpt deze wedstrijd hem daar een beetje doorheen. Maar ik ben nog niet kapot van hem, als ik heel eerlijk ben."

Van der Vaart is wél fan van Idrissi, die zeer sterk inviel op de linkerflank bij Feyenoord en beide assists voor zijn rekening nam. "Idrissi is in mijn ogen tien keer beter dan dat Jahanbakhsh is. Het komt er bij hem ook nog niet helemaal uit, maar als je hem vandaag ziet invallen... Eigenlijk door hém heeft Feyenoord 2-2 gespeeld. Hij heeft zoveel dreiging in die een-tegen-een. Jordan Teze was eigenlijk, totdat Idrissi inviel, de beste op het veld, na Xavi Simons dan. Toen Idrissi inviel dacht ik: nu gaat het gebeuren. En het gebeurde ook."