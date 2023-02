Barcelona klopt Sevilla en komt op straatlengte van Real Madrid

Barcelona heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Spaanse landstitel. De ploeg van Xavi liep na rust weg bij Sevilla dankzij goals van Jordi Alba, Gavi en Raphinha: 3-0. Barça profiteert met de zege optimaal van de nederlaag van Real Madrid tegen RCD Mallorca (1-0) eerder op de dag. De voorsprong van Barcelona op de Koninklijke bedraagt inmiddels acht punten.

Frenkie de Jong begon tegen Sevilla opnieuw in de basis. De middenvelder heeft zich de afgelopen weken bewezen in de nieuwe formatie die trainer Xavi heeft verzonnen en speelt dus opnieuw als tweede controleur naast Sergio Busquets. Daarbij speelde ook de blessure van Ousmane Dembélé een rol. Pedri kwam daardoor hangend vanaf de linkervleugel.

Xavi moest na drie minuten al een flinke domper verwerken toen Busquets geblesseerd uitviel met een enkelblessure. Franck Kessié kon zich hierdoor opmaken voor een vroege invalbeurt. Sevilla, met ex-Eredivisionisten Karim Rekik en Nemanja Gudelj in de basis, kon in het eerste half uur enkel tegenhouden. Het was eenrichtingsverkeer naar het doel van Yassine Bounou, echter leidde dit niet direct tot serieus uitgespeelde kansen voor Barça. Verder dan een gevaarlijk afstandsschot van Robert Lewandowski, waarop de Marokkaanse sluitpost zich moest strekken, kwamen de Catalanen niet.

Gudelj leek Barça op slag van rust in het zadel te helpen door een voorzet van Alba bijna achter zijn eigen doelman te koppen. De thuisploeg wist de ban na een klein uur alsnog te breken via de ervaren linksback. Kessié had een listige steekbal in huis op Alba, die vervolgens van dichtbij kon afronden: 1-0. De wedstrijd werd twintig minuten voor tijd in het slot gegooid door Gavi. Raphinha gaf strak voor, waarna de middenvelder eenvoudig kon binnenlopen: 2-0. Het verzet van Sevilla was na de tweede treffer van Barcelona definitief gebroken. De ploeg van Xavi boekte uiteindelijk mede dankzij De Jong een uiterst comfortabele zege. De Oranje-international speelde Alba met een fraaie pass vrij. Voor Raphinha was het hierna een koud kunstje om de daaropvolgende voorzet binnen te tikken: 3-0.

