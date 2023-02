Lautaro Martínez bezorgt Internazionale derbyzege op onzichtbaar AC Milan

Zondag, 5 februari 2023 om 22:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:13

Internazionale heeft de Derby della Madonnina op zijn naam geschreven. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was met 1-0 te sterk voor aartsrivaal AC Milan dankzij een rake kopbal van Lautaro Martínez. Milan speelde in een ongebruikelijke 3-5-2-formatie en dat was te zien aan het spel van i Rossoneri. Door de overwinning staat Inter steviger op de tweede plaats en heeft het drie punten meer dan nummer drie AS Roma. Milan zakt naar de zesde plaats, al is de achterstand op Inter met vijf punten nog te overzien.

Bij Inter moesten Stefan de Vrij en Denzel Dumfries het doen met een reserverol. Eerstgenoemde moest toezien hoe Francesco Acerbi de voorkeur kreeg, terwijl Matteo Darmian de rechterkant mocht bestrijken. Inzaghi opteerde in de aanval voor Martínez en Edin Dzeko, met daarachter een centraal middenveld bestaande uit Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoglu en Nicolò Barella. André Onana verdedigde het doel, terwijl Milan Skriniar, wiens aanvoerdersband werd afgepakt wegens zijn zomerse transfer naar Paris Saint-Germain, 'gewoon' in de basis begon. Milan-trainer Stefano Pioli opteerde voor Divock Origi en Olivier Giroud in de spits. Theo Hernández en Davide Calabria moesten vanaf de zijkanten voor aanvoer naar voren zorgen. Rafael Leão begon op de bank.

Inter domineerde vanaf het begin en zag hoe Milan duidelijk moest wennen aan de 3-5-2-formatie. Martínez kreeg na zes minuten de eerste grote kans van de wedstrijd. De spits werd ongedekt in het zestienmetergebied gevonden en probeerde het met een schot, waar Ciprian Tatarusanu een antwoord op had. Na een kwartier ging Dzeko naar de grond, nadat hij lichtjes getoucheerd werd door Mattia Gabbia. De thuisploeg claimde een strafschop bij arbiter Davide Massa, die geen gehoor aan het verzoek gaf. Inter was de bovenliggende partij, klopte nadrukkelijk op de deur en tien minuten voor tijd kwam de ploeg van Inzaghi op voorsprong. Een hoekschop van Çalhanoglu belandde op het hoofd van Martínez, die het leer via Simon Kjaer binnen zag vallen: 1-0.

Met het inbrengen van Brahim Díaz in de rust probeerde Pioli na rust wat te forceren. Inter bleef echter de bovenliggende partij, maar na het inbrengen van Leão was er een kleine verbetering in het spel van Milan te zien. Met name Hernández en Leão probeerden Giroud in stelling te brengen, maar de Fransman speelde ongelukkig. Met een kleine twintig minuten te gaan loste Romelu Lukaku Dzeko af en de Belg zag hoe Díaz het aan de andere kant tevergeefs probeerde met een schot in de korte hoek. Milan kreeg even later een vrije trap in kansrijke positie. Giroud ging achter de bal staan en zag zijn poging een meter naast het doel van Onana belanden. In de slotfase was Inter via Martínez en Lukaku nog dicht bij de 2-0, maar de voorsprong kwam niet meer in gevaar.