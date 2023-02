AS Roma ontvangt bod van 22 miljoen euro: Zaniolo op weg naar Turkije

Zondag, 5 februari 2023 om 22:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:49

Nicolò Zaniolo geeft groen licht voor een transfer naar Galatasaray, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano zondag te melden. De Italiaans international wil al langer weg bij AS Roma en ontbrak om die reden bij de laatste drie wedstrijden van de Romeinen. Een transfer naar Bournemouth en AC Milan ging om uiteenlopende redenen niet door, maar in Turkije is de transfermarkt nog tot 8 februari geopend.

Zaniolo heeft inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met de huidige koploper van de Süper Lig. Galatasaray heeft een bod van 22 miljoen euro neergelegd bij Roma en er wordt momenteel onderhandeld over de bonussen en een terugkoopoptie. Zaniolo is sinds zijn transferverzoek persona non grata bij Roma, dat alleen over wil gaan tot een definitieve verkoop. De offensieve middenvelder annex aanvaller stond tijdens de afgelopen transferperiode in de nadrukkelijke belangstelling van Bournemouth, dat naar verluidt een bod van 35 miljoen euro deed. Het bestuur van de Romeinen was te spreken over het geboden bedrag, maar Zaniolo zelf zag het niet zitten om bij de nummer achttien van de Premier League tegen degradatie te voetballen.

De 23-jarige technicus bedacht zich toen zijn gewenste transfer naar Milan niet doorging, maar Bournemouth wilde de Italiaan toen al niet meer hebben. Milan ving bot bij Roma omdat het Zaniolo alleen wilde huren met optie tot koop. Zaniolo richtte zich begin deze week tot het Italiaanse persbureau ANSA en verklaarde in een statement dat hij zich weer beschikbaar stelde voor Roma. "Er zijn veel dingen over mij gezegd en geschreven in recente weken en veel daarvan klopt niet. In de laatste maanden ben ik door een onzekere periode gegaan, waarin het moeilijk was om te bepalen hoe mijn professionele toekomst eruit zou zien. Desalniettemin heb ik me altijd met volledig professionalisme laten zien op het veld en tijdens de trainingen."

De elfvoudig international werd door Roma-fans uitgemaakt voor 'verrader' en was het slachtoffer van de nodige bedreigingen van hooligans. Bij Galatasaray zou Zaniolo in een geoliede machine terechtkomen. Cim Bom won zijn laatste twaalf competitiewedstrijden en staat momenteel negen punten voor op Fenerbahçe, dat nog wel een duel tegoed heeft. Zaniolo zou als aanvallende middenvelder concurrentie krijgen van onder meer Juan Mata en Dries Mertens. Laatstgenoemde verkeert de laatste tijd in blakende vorm en kwam ook in het duel met Trabzonspor (2-1 winst) op zondag tot scoren. Zaniolo kan ook aan de zijkanten terecht, waardoor hij goed in het 4-2-3-1-systeem van Galatasaray zou passen.