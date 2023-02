Perez strooit met wegwerpgebaar naar Van Gangelen: ‘Hoezo nee, nee, nee!?’

Zondag, 5 februari 2023 om 21:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:01

De negen minuten blessuretijd die scheidsrechter Danny Makkelie toevoegde aan de topper tussen Feyenoord en PSV (2-2) leidt tot een verhitte discussie bij Dit was het Weekend. ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen houdt vol dat er een rekenmethode achter de bijgetelde tijd zit, maar volgens Kenneth Perez en Marciano Vink is het eerder 'nattevingerwerk'.

Luuk de Jong beklaagde zich na afloop over 'de verlenging' die PSV moest spelen in De Kuip. De aanvoerder van de Eindhovenaren beweerde dat hij 'nog nooit zoiets gezien' had in de Eredivisie als de negen minuten die Makkelie bijvoegde. Daarin maakte Alireza Jahanbakhsh de gelijkmaker voor Feyenoord. "Die extra tijd is misschien wel ingewikkeld voor de mensen thuis", zegt Van Gangelen in het praatprogramma op ESPN.

"Het is in ieder geval zo: er wordt 30 tot 45 seconden bijgeteld per goal..." Vink wacht de verdere uitleg van de presentator niet af en onderbreekt: "Het is toch gewoon nattevingerwerk, of niet?" Van Gangelen gaat er tegenin: "Nee, nee, nee, echt niet." Ook Perez mengt zich in de discussie. "Waarom zeg je 'nee, nee, nee'? Natuurlijk is dat zo", aldus de Deen. "Het is geen nattevingerwerk", houdt Van Gangelen vol. "Dat impliceert dat er wordt gezegd 'oké, we doen drie', of 'oké, we doen twaalf.'" Perez: "Dat is toch ook vaak zo?"

Vink komt met een concreet voorbeeld uit het recente verleden in de Eredivisie. "We hebben de blessure gehad van Sven van Beek", doelt de oud-middenvelder op het treffen tussen RKC Waalwijk en sc Heerenveen van 7 januari, onder leiding van Edwin van de Graaf. "Van Beek lag serieus zes of zeven minuten op de grond met pijn aan zijn achillespees. Er volgden vier minuten extra tijd. Waar komt dat vandaan?"

"Dat is dan heel kneuzig", vindt Van Gangelen. "Maar de regels zijn supersimpel: doelpunten en wissels alleen al waren vandaag goed voor zes minuten extra. Dan is er nog een opstootje en dan kom je er zo aan." Vink stoorde zich niet specifiek aan de extra tijd in De Kuip. "Maar dan moet het wel elke wedstrijd zo gedaan worden. Er zijn te veel scheidsrechters die drie of vier minuten erbij gooien, zo van: dat begrijpt iedereen." Perez gooit nog maar eens een balletje op voor zuivere speeltijd. "Honderd procent een goed idee", aldus de analist.