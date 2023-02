Zomerse toptransfer verwacht: ‘Hij wordt de duurste Britse speler aller tijden'

Zondag, 5 februari 2023 om 21:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:23

Manager David Moyes verwacht dat Declan Rice komende zomer voor een Brits recordbedrag door West Ham United wordt verkocht. De 23-jarige middenvelder mocht in januari onder geen beding vertrekken, maar staat nog steeds in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal.

Moyes liet zich na het 1-1 gelijkspel tegen Newcastle United tegenover Engelse media uit of een zomers vertrek van Rice onvermijdelijk is. "Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij zijn contract uitdient”, zei de manager van the Hammers. “Declan wordt ongetwijfeld een topspeler. Hij wordt de duurste Britse voetballer aller tijden wanneer hij vertrekt bij West Ham United.” Het Brits transferrecord is momenteel in handen van Jack Grealish. Manchester City maakte afgelopen zomer omgerekend 117 miljoen euro over aan Aston Villa voor de 27-jarige Engelsman.

Rice heeft een contract tot medio 2024, dat door West Ham eenzijdig met een extra jaar kan worden verlengd. De 39-voudig Engels international lijkt komende zomer echter niet langer binnenboord te houden. Rice wees drie aanbiedingen om zijn verbintenis te verlengen van de hand. Hij had met afstand de best betaalde speler van West Ham ooit kunnen worden. Volgens The Times heeft de middenvelder zijn zinnen gezet op een transfer naar Arsenal. Rice zou naar verluidt graag spelen onder manager Mikel Arteta en is komende zomer topprioriteit van the Gunners.

Rice debuteerde in 2017 als kind van de club in het shirt van West Ham. Hij groeide uit tot aanvoerder van de Londense club, die momenteel op een teleurstellende zestiende plaats bivakkeert, en heeft inmiddels 224 officiële duels achter zijn naam staan. Dit seizoen miste Rice pas één Premier League-duel. In 27 wedstrijden over alle competities was hij goed voor één goal en drie assists.