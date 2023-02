Kane glundert na jubileumtreffer en kan zich op volgende record richten

Zondag, 5 februari 2023 om 20:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:28

Harry Kane beleefde zondag een dag om nooit te vergeten. De spits van Tottenham Hotspur maakte in de kraker tegen Manchester City het enige doelpunt van de wedstrijd en daarmee bereikte hij bijzondere mijlpalen. Door te scoren tekende hij voor zijn 200ste treffer in de Premier League en bovendien betekende die treffer dat hij de nieuwe topscorer aller tijden van the Spurs is.

Jimmy Greaves was lange tijd de recordhouder bij de Noord-Londenaren met 266 treffers. Kane wist al op gelijke hoogte te komen met de clublegende en dankzij zijn treffer tegen City staat hij nu bovenaan die ranglijst met 267 goals. Na afloop liet Kane bij Sky Sports dan ook weten een blij man te zijn. "Het is moeilijk om dit onder woorden te brengen", vertelt hij. "Het is een magisch moment. Ik wilde die mijlpaal ook zo graag bereikten met een overwinning. Toen we op 1-0 kwamen ging het erom dat we een clean sheet moesten behouden. Om het voor de eigen fans te doen is een moment om nooit te vergeten."

Kane had tevens fraaie woorden over voor Greaves, die tussen 1961 en 1970 voor Tottenham speelde. "Greaves is een absolute held en een van de beste spitsen ooit. Ik weet zeker dat zijn familie kijkt en trots is." Kane zegt dat hij direct besefte wat voor speciale treffer hij had gemaakt. "Zeker hier thuis voor de fans. Er is zo veel over gepraat de afgelopen weken en ik wilde het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Om het te doen in een grote wedstrijd tegen een van de beste teams ter wereld geeft een speciaal gevoel." Ook de 200ste Premier League-treffer van Kane kwam aan bod. De aanvaller bevindt zich met het behalen van die mijlpaal in een select gezelschap met Alan Shearer en Wayne Rooney. Kane had er het minste aantal wedstrijden voor nodig om dat magische aantal te bereiken.

"Het is een geweldig gevoel", vervolgt Kane. "Toen ik acht, negen jaar geleden regelmatig voor Tottenham begon te spelen kon ik me zelfs niet imagineren dat ik 200 Premier League-goals zou maken. Om dat nu bereikt te hebben is geweldig en ik heb nog een aantal jaren te gaan, dus hopelijk komen er nog meer." Shearer deed er 306 wedstrijden over om de 200 doelpunten aan te tikken, terwijl Rooney het deed in 462 duels. Kane bereikte de mijlpaal na 304 wedstrijden. Het is goed mogelijk dat de 29-jarige Kane op termijn ook topscorer aller tijden in de Premier League wordt. Die lijst wordt aangevoerd door Shearer met 260 goals, terwijl Rooney op 208 staat.