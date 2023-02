Dit was het Weekend opent met unanieme lofzang op een ster in De Kuip

Zondag, 5 februari 2023 om 19:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:16

De analisten van ESPN zijn lovend over Xavi Simons. De aanvallende middenvelder was de gevaarlijkste man aan de kant van PSV tijdens de topper tegen Feyenoord (2-2) in De Kuip van zondagmiddag. Simons wordt bij Dit was het Weekend geprezen voor de sterke ontwikkeling die hij dit seizoen doormaakt.

“Voorin was hij aanspeelbaar en wat hij dus ontzettend goed doet is dat hij dribbelt tussen de linies”, zo opent Marciano Vink, die lovend is over Simons assist bij de openingstreffer van Anwar El Ghazi. “Het uitstellen kan hij zo goed. Negen van de tien spelers zou de bal afgeven op de wat langzamere Luuk de Jong, maar hij wacht en dan komt El Ghazi op het juiste moment en Simons geeft de bal met de juiste snelheid. Hij laat tegenstanders keuzes maken, waardoor medespelers vrijkomen.”

?? @PSV deelt de eerste klap uit: Anwar El Ghazi schuift binnen op aangeven van Xavi Simons!#FEYPSV — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2023

Vink is ook enorm te spreken over de duelkracht van Simons. “Buiten dat hij klein is, is hij ook echt heel erg sterk. Je ziet dat hij met zijn tengere figuur tegenstanders ook weg kan zetten. Hij vindt altijd de oplossing naar voren, dat vind ik wel heel knap op deze jonge leeftijd. Binnen één seizoen is hij heel erg belangrijk.” Kenneth Perez denkt dat Simons er profijt van heeft gehad dat hij zijn jeugdopleiding in het buitenland bij Barcelona en Paris Saint-Germain heeft genoten. “Hij is zó ontzettend vroeg in aanraking gekomen met fysiek sterke tegenstanders en hij is in het krachthonk sterker geworden. Hij is best wel klein, maar je ziet weinig negentienjarigen die zo sterk zijn.”

“Ook heel knap dat hij op die leeftijd al de leider is van PSV, want dat is hij”, vult Mario Been aan. “Hij is negentien jaar en alles komt bij hem vandaan.” Vink zag Simons zich in de eerste weken bij PSV nog weleens vastlopen met zijn dribbels. “Toen was hij een beetje zoekende en waren wij van mening dat hij het eerst simpel moest houden. Je ziet dat de dribbels die hij inzet iedere keer dreigend zijn. Dat maakt het zo mooi, want je kunt ook dribbelen om het dribbelen.”