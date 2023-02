Blind maakt eerste competitieminuten en ziet Bayern beroerde reeks doorbreken

Zondag, 5 februari 2023 om 19:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:31

Bayern München heeft voor het eerst sinds 12 november weer eens gewonnen in de Bundesliga. De ploeg van Julian Nagelsmann legde met een wervelende eerste twintig minuten de basis voor een zakelijke 2-4 overwinning op VfL Wolfsburg. Daardoor neemt Bayern de koppositie weer over van Union Berlin. Daley Blind mocht na 78 minuten invallen en maakte zo zijn competitiedebuut voor der Rekordmeister.

Bayern had het hele kalenderjaar nog niet gewonnen in Bundesliga-verband en Nagelsmann wilde daar een eind aan maken met Matthijs de Ligt in de basis. Blind – die nog altijd zijn competitiedebuut niet had gemaakt – moest andermaal genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui ontbraken vanwege blessureleed. Wolfsburg, met voormalig Bayern-eindverantwoordelijke Niko Kovac aan het roer, begon met Micky van de Ven aan de aftrap.

Wat een héérlijke solo van Musiala! ??

Door de overwinning op Wolfsburg is Bayern weer koploper in de Bundesliga ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/ZJu71tazAL — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 5, 2023

De midweekse bekerzege van Bayern op FSV Mainz 05 (0-4) leek der Rekordmeister vertrouwen te hebben gegeven: binnen twintig minuten stond het al 0-3. Eerst zag Kingsley Coman zijn voorzet met geluk binnenvliegen, daarna volleerde hij op fraaie wijze zijn tweede binnen en zag hij Thomas Müller met een kopbal de derde Bayern-treffer verzorgen. Wolfsburg gaf zich echter niet gewonnen en tekende op slag van rust voor de aansluitingstreffer.

Jakub Kaminski zette een vliegensvlugge een-twee op met Paulo Otávio en schoof langs Yann Sommer: 1-3. Daarmee hield Wolfsburg de spanning in de wedstrijd. Joshua Kimmich droeg daar even na rust aan bij, daar hij zijn tweede gele kaart van de avond pakte en zijn ploeg met tien man achterliet. Toch wist Bayern het verschil nog verder uit te breiden. Jamal Musiala liep door de Wolfsburgse defensie heen alsof die er niet stond en tekende op schitterende wijze voor de 1-4. Vijf minuten later kwam Blind binnen de lijnen als vervanger van João Cancelo. De Nederlander zag Matthias Svanberg nog 2-4 maken, maar Bayern de zege niet meer uit handen geven.