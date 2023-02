Harry Kane laat Noord-Londen juichen met jubileumgoal tegen Manchester City

Zondag, 5 februari 2023 om 19:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:08

Tottenham Hotspur heeft een knappe zege in de Premier League geboekt. In eigen stadion werd de topper tegen Manchester City met 1-0 gewonnen. Het doelpunt van Harry Kane in de eerste helft bleek de enige treffer van de wedstrijd te zijn. Het was een bijzondere treffer voor de spits, die tekende voor zijn 200ste in de Premier League en daarmee ook topscorer aller tijden van zijn club werd. Door de overwinning staan the Spurs steviger vijfde, terwijl City, dat koploper Arsenal zaterdag zag verliezen, nalaat om het gat van vijf punten met the Gunners te verkleinen.

Bij Tottenham begon Arnaut Danjuma zoals verwacht op de bank. Trainer Cristian Stellini, die Antonio Conte verving wegens diens galblaasoperatie, koos voor Dejan Kulusevski, Kane en Heung-min Son in de aanval. Nieuweling Pedro Porro was eveneens reserve, evenals onder meer Richarlison, Clément Lenglet en Davinson Sánchez. Emerson en Ivan Perisic moesten vanaf de zijkanten voor het gevaar zorgen, terwijl Pierre-Emile Højbjerg en Rodrigo Bentancur centraal op het middenveld stonden. Bij City begon Nathan Aké in de basis. De Oranje-international stond in het hart van de defensie met Manuel Akanji. Rúben Dias en Kevin De Bruyne begonnen op de bank. Julián Álvarez stond daarom achter diepe spits Erling Braut Haaland. Riyad Mahrez en Jack Grealish bestreken de flanken.

In de openingsfase zette Tottenham hoog druk, maar City wist zich daar in eerste instantie goed onderuit te voetballen. Na een klein kwartier spelen ging het alsnog mis. Rodri leed bijzonder slordig balverlies, waardoor Højbjerg de bal overnam en aflegde op Kane. De Engelse spits rondde koelbloedig af in de verre hoek en dat betekende zijn 200e Premier League-goal en zijn 267e treffer voor the Spurs, waarmee hij de vorige topscorer aller tijden van de club, Jimmy Greaves (266 goals), op die ranglijst passeerde. City had moeite om door de defensie van de Londenaren te komen, die op hun beurt regelmatig gevaarlijk uitbraken. Vlak voor rust was Riyad Mahrez alsnog dicht bij de gelijkmaker. De Algerijn ontving de bal aan de rechterkant van de zestien en had een verwoestend schot in huis, maar tot teleurstelling van de Afrikaan belandde die poging op de lat.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. City kwam amper door de defensie van Tottenham heen, dat zelf ook gevaarlijk werd via Ben Davies, die over kopte. Josep Guardiola besloot daarop om De Bruyne in te laten vallen en de Belg legde het leer even later panklaar voor Álvarez, die zijn schot via het been van Dier rakelings over zag gaan. In de daaropvolgende aanval had Tottenham uit een counter op 2-0 kunnen komen, maar bleek de pass van Perisic te scherp voor Kane. De Bruyne had even later een subtiel passje in huis op Álvarez, wiens poging net over ging. De wedstrijd was los en ook Tottenham werd weer gevaarlijk via Kane, die stuitte op Ederson. Cristian Romero kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart na het haken van Grealish, maar City wist het net niet te vinden.