Galatasaray komt razendsnelle treffer dankzij Mertens en Icardi te boven

Zondag, 5 februari 2023 om 19:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:11

Galatasaray heeft zijn twaalfde overwinning op rij in de Süper Lig geboekt. De ploeg van trainer Okan Buruk kwam in de topper tegen Trabzonspor al na dertien seconden op achterstand via Maxi Gómez, maar wist de meubelen te redden via Dries Mertens en Mauro Icardi: 2-1. Door de overwinning staat Galatasaray liefst negen punten voor op naaste achtervolger Fenerbahçe, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Regerend landskampioen Trabzonspor zakt naar de zesde plek.

Het eerste doelpunt viel al na dertien seconden. Galatasaray nam de aftrap en speelde de bal terug naar Fernando Muslera. De doelman passte op Lucas Torreira, die onder druk werd gezet en zag dat zijn pass terug naar Muslera te kort was. Abdulkadir Onur pikte op en legde af op Gómez, die het leer in het lege doel tikte: 0-1. Aan de andere kant probeerde Mertens het met een schot, dat gekeerd kon worden door Ugurcan Çakir. Bij de volgende poging van de Belg was het wel raak. Mauro Icardi legde de bal panklaar voor Mertens, die met rechts via de binnenkant van de paal afrondde: 1-1. Galatasaray werd naarmate de eerste helft vorderde beter en via Sérgio Oliveira werd het bijna 2-1, maar de Portugees schoot in het zijnet.

??noeien met de hoofdletter ??! ?? De koploper schiet zichzelf direct na de aftrap in de voet en Trabzonspor profiteert graag... 1-0 door Gomez ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvTS pic.twitter.com/yw5LvWlNRe — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2023

Vijf minuten na rust kreeg Galatasaray een strafschop, nadat Trezeguet op de voet ging staan van Yunus Akgün. Icardi ging achter de bal staan en stuurde Çakir de verkeerde kant op: 2-1. Trabzonspor, waar Stefano Denswil in de basis stond en Naci Ünüvar niet inviel, moest in de achtervolging en werd regelmatig gevaarlijk. Tot grote kansen leidde dat in eerste instantie niet. Aan de andere kant had Mertens voor de voorsprong kunnen vergroten. De technicus kreeg een hoge pass en probeerde Çakir via een schot met links te passeren, maar laatstgenoemde had een puike redding in huis. Een kwartier voor tijd zag Icardi zijn stift net naast gaan. Aan de andere kant kwam Trabzonspor bijna op 2-2, maar een rommelig moment voor de doelmond van Muslera leidde niet tot een treffer. Sacha Boey stuitte in de slotfase eveneens op Çakir.

Belgische Dries prikt raak! ?? De sterspeler van Galatasaray zet zijn ploeg, na een dramastart, weer op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvTS pic.twitter.com/RRd0hZOpG3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2023

Oh, how the turn tables! ?? Galatasaray draait de wedstrijd om en komt dankzij Icardi (vanaf de stip) op 2-1! ??#ZiggoSport #SüperLig #GSvTS pic.twitter.com/pmPZy7UYrl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2023