Slot haalt uitblinker aan: ‘Mooi, terwijl hij vorige week nog heel matig was’

Zondag, 5 februari 2023 om 18:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Arne Slot baalt na afloop van de topper tegen PSV (2-2) alleen van het resultaat. De trainer van Feyenoord is tevreden over het spel dat zijn ploeg in De Kuip op de mat legde, hoewel het niet genoeg was voor drie punten. "In een topwedstrijd is dit volgens mij hoe je wil spelen: amper iets weggeven, de wedstrijd domineren en heel veel kansen creëren. Alleen dan nog een ander resultaat", aldus Slot bij ESPN.

"Heel veel mensen kijken naar het resultaat, dat we natuurlijk graag anders hadden gezien", vervolgt de coach. PSV kwam in Rotterdam op 0-2 dankzij doelpunten van Anwar El Ghazi en Thorgan Hazard. Feyenoord kwam laat terug dankzij twee treffers van invaller Alireza Jahanbakhsh. "Het komt niet als een complete verrassing dat hij er vandaag twee inschiet", zegt Slot. "Het zat er wel aan te komen."

Toch begon Jahanbakhsh op de bank. Dat had alles te maken met de wedstrijd van vorige week tegen FC Twente (1-1). "Het gaat bij hem gepaard met mindere momenten. Ik vond hem vorige week zelfs heel matig spelen." Tegen PSV herpakte de Iraniër zich zeer overtuigend. "Hij heeft een geweldig afstandsschot", vertelt Slot bij het zien van de beelden van de gelijkmaker. "Dat hebben we bij AZ ongelooflijk vaak gezien en dat zie ik op de training ook heel vaak. Ik ben heel blij dat ik het nu een keer in De Kuip zie. Mooi schot."

Feyenoord begon volgens Slot niet goed. "Het is niet handig om op achterstand te komen tegen PSV, dat veel op de counter speelt. Met die 0-1 speelden we ze in de kaart. Ik moet wel zeggen dat we de counters er daarna heel aardig uithaalden." PSV had na afloop aanmerkingen op de leiding van Danny Makkelie, maar Slot houdt zich nu gedeisd. De coach sprak vorige week in Enschede nog over 'een schandalige beslissing van de arbitrage', toen Feyenoord geen penalty kreeg tegen Twente. "Vandaag gaat de discussie naar mijn idee om fifty-fifty-momenten, vorige week was het honderd-nul", aldus Slot.