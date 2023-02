Thorgan Hazard legt na goal bij debuut ‘het plan’ uit dat hij heeft met PSV

Zondag, 5 februari 2023 om 18:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:13

Thorgan Hazard maakte zondag direct indruk bij zijn debuut voor PSV. De Belg, die gehuurd wordt van Borussia Dortmund, viel in de tweede helft in en nam via een knap schot de 0-2 voor zijn rekening. De Eindhovenaren leken ondanks een rode kaart voor Armando Obispo lange tijd op weg naar een overwinning, maar Alireza Jahanbakhsh wist daar eigenhandig een streep door te zetten: 2-2.

Hazard stond na afloop van de hectische wedstrijd Hans Kraay junior van ESPN te woord. "We wilden de wedstrijd winnen, zeker met een 0-2 voorsprong", begon Hazard. "We probeerden als team te verdedigen, maar met een man minder is het moeilijk om de wedstrijd te winnen en zij bleven doordrukken. Er werd ook veel extra tijd bijgetrokken en zij scoorden in de laatste minuut. Iedereen heeft gevochten en ik denk dat we een goede mentaliteit hebben laten zien vandaag."

Droomdebuut Thorgan Hazard: invaller schiet tien man PSV op 0-2 in De Kuip! ??#FEYPSV — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2023

In de 68ste minuut had Luuk de Jong een goede pass in huis op Hazard, die naar binnen trok en het net vond met een venijnig schot van achttien meter. "Normaliter schiet ik in de andere hoek, maar dit keer had ik het gevoel dat ik de bal aan de linkerkant van het doel moest plaatsen", blikt de 47-voudig international terug op zijn eerste treffer in Eindhovense dienst. "Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen. Ik hoop dat ik de volgende wedstrijd weer scoor, maar ik heb liever dat ik niet scoor en dat het team dan wint. We hebben het geprobeerd."

Het ontbeert Hazard aan wedstrijdritme, daar hij voor het laatst in actie kwam op het WK tegen Kroatië. Daarin kreeg hij als vervanger van Leandro Trossard een half uur speeltijd. "Ik heb geen ritme, maar dat is oké. Het plan was om dertig minuten te spelen en om dan steeds beter te worden." Het laatste doelpunt van Hazard viel op 2 november te noteren, toen nog uitkomend voor Borussia Dortmund. "Ja, maar het is mijn werk. Als ik kan scoren is het goed voor me."