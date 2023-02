Van Nistelrooij stoort zich aan Makkelie: ‘Hij brengt de gezondheid in gevaar’

Zondag, 5 februari 2023 om 17:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:37

Ruud van Nistelrooij vindt dat Danny Makkelie de gezondheid van Phillipp Mwene in gevaar heeft gebracht. In gesprek met verslaggever Hans Kraay junior stelt de trainer van PSV dat de arbiter het duel met Feyenoord (2-2) te allen tijde stil had moeten leggen toen de verdediger met een hoofdblessure naar de grond ging. Er werd doorgevoetbald, tot ontevredenheid bij Van Nistelrooij, die ook het optreden van Makkelie in het algemeen met een onvoldoende beoordeelt.

Van Nistelrooij stoorde zich aan de arbitrage, die liefst negen minuten blessuretijd bijtrok, zo laat hij weten in gesprek met ESPN. “Dat was lang. Je voelt dat het team aan het overleven is, dus dan geloof je negen minuten niet. De fifty-fiftybeslissingen kunnen jullie wel op een rijtje zetten. Geen enkele beslissing ging er naar ons. Dat was een feit. En dan ook nog negen minuten blessuretijd... Dat gevoel had ik, maar de spelers ook. Het is uiteindelijk een emotionele wedstrijd en ook dat hoort erbij.”

Naast de controversiële beslissingen haalt de trainer van PSV ook het blessuremoment van Mwene aan. “Anwar ging helaas met een spierblessure van het veld; Mwene met een flinke kneuzing. Die is ook even buiten bewustzijn geweest. Dan moet je ook meteen fluiten, met een hoofdblessure. Dan moet je geen voordeel geven en de gezondheid van de speler in gevaar brengen. Dat zijn gewoon regels en daar stoorde ik me ook aan. Het spel werd er niet voor gestopt. Hij heeft een flinke hoofdwond en is buiten bewustzijn geweest. Dat was gewoon een gevaarlijke situatie. Dan moet je affluiten."

Verder laat Van Nistelrooij weten dat hij niet tevreden is over het optreden van Armando Obispo, die na een ongelukkige overtreding in de 65ste minuut met rood van het veld moest. “Dat is rood, waarmee hij het team benadeeld heeft, net als dat Mauro dat deed in Emmen. Hij weet zelf ook dat dit onnodig is. Daarna maakten we de 0-2 en wilden we hem over de streep trekken, maar dat is niet gelukt. Het is belangrijk dat we in ieder geval niet verloren hebben”, aldus de keuzeheer.