Harry Kane maakt historisch doelpunt voor Spurs na blunder van Man City

Zondag, 5 februari 2023 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:03

Harry Kane heeft zondagmiddag een historisch doelpunt gemaakt voor Tottenham Hotspur. De aanvoerder schoot de bal in de topper tegen Manchester City na precies een kwartier spelen tegen de touwen, nadat Rodri uiterst knullig balverlies had geleden. Het was voor Kane zijn 267ste doelpunt ooit voor Tottenham, waarmee hij clubtopscorer aller tijden is geworden.

Het was voor Kane daarnaast de 200ste keer dat hij scoorde in de Premier League. Zeventien treffers daarvan produceerde hij in het huidige seizoen, waarvan de laatste dus tegen Manchester City. Kane was vlijmscherp toen zijn ploeggenoot Pierre-Emile Højbjerg de bal diep op de helft van de tegenstander wist te onderscheppen, na een zwakke inspeelpass van Rodri. Kane knalde van een meter of acht binnen: 1-0. Kane staat zo na 416 wedstrijden voor the Spurs op 267 goals. Jimmy Greaves kwam tussen 1961 en 1970 tot 266 goals in 379 wedstrijden voor de Londense club.