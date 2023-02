Perez direct na topper: ‘Heeft hij een balverliesrecord? Ah, een evenaring...’

Orkun Kökçü pakte zondagmiddag in een zinderende topper tegen PSV in de eindfase alsnog een punt met Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers speelde volgens Kenneth Perez niet best. De analist wijst daarvoor naar het aantal keren balverlies dat de middenvelder leed. "Heeft hij een persoonlijk recordje gevestigd? Ah, een evenaring. Dertig keer...", aldus Perez direct na afloop bij ESPN.

"Hij was ook niet best vandaag", concludeert de Deen. Kökçü ging al in de achtste minuut van de wedstrijd in de fout met de bal aan de voet. Xavi Simons was ervandoor en bezorgde de bal bij Anwar El Ghazi, die van dichtbij afwerkte. "Balverlies lijd je altijd, maar bij die eerste goal van PSV komt het aan op handelingssnelheid", zegt Perez. "Dat gaat gewoon om sneller kunnen handelen, om niet in de situatie te komen. Al die kleine balverliesmomentjes zorgen er wel voor dat je steeds achteruit moet."

Kökçü kwam zelf ook voor de camera bij ESPN. "De eerste helft was moeizaam", aldus de Feyenoorder. "De eerste vijf tot tien minuten waren onrustig, dat kan wel kloppen. Daarna kwamen we er wel beter in. We hadden balbezit, maar het was moeilijk om er doorheen te spelen. Na de 0-1 hadden we wel mogelijkheden, maar die benutten we niet." In de tweede helft maakte PSV-debutant Thorgan Hazard er zelfs 0-2 van, vlak voordat zijn ploeggenoot Armando Obispo rood had gekregen. Feyenoord knokte zich via twee late doelpunten van invaller Alireza Jahanbakhsh terug tot 2-2. "Het is mooi om te zien dat jongens vanaf de bank belangrijk voor ons zijn", zegt Kökçü.

Kökçü greep in de warming-up van de wedstrijd even naar zijn been en leek even buiten de basisopstelling te vallen. "Gisteren op de training tijdens het afwerken kreeg ik wat last van mijn bovenbeen. Ik voelde dat nog wel in de warming-up." Toch verscheen de middenvelder aan de aftrap. Pascal Kamperman wil weten of Kökçü's klachten meespeelden toen hij vroeg in het duel in de fout ging. "Iedereen lijdt weleens balverlies, hè. Maar natuurlijk voel je het als je niet vrijuit kunt gaan. Dat probeer je in de wedstrijd van je af te zetten, maar dat moet nog sneller. Want de 1-0 begint bij balverlies van mij, waardoor zij konden counteren. Ze hebben denk ik twee goede counters gehad en twee keer gescoord."