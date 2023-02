Luuk de Jong begrijpt Makkelie niet goed: ‘Heb je ooit zoiets gezien?’

Zondag, 5 februari 2023 om 16:56 • Guy Habets • Laatste update: 20:40

Luuk de Jong was na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV, die in 2-2 eindigde, zeer kritisch richting scheidsrechter Danny Makkelie. De aanvalsleider van de Eindhovenaren baalde dat zijn ploeg De Kuip moest verlaten met een punt en was het niet eens met de negen minuten extra speeltijd die de leidsman uit Dordrecht bijtelde. De Jong beschuldigde Makkelie zelfs van partijdigheid.

De Jong stond met een zuur gezicht voor de camera van ESPN en werd daar gevraagd hoe het mogelijk was dat PSV een voorsprong van twee doelpunten nog weggaf. "Als je met een man minder komt te staan, weet je dat het moeilijk wordt", reageerde de spits. "Zij hadden ook een goed moment voor hun 1-2 om nog iets te forceren en als er dan nog een verlenging achteraan komt, heb je natuurlijk al helemaal genoeg tijd om nog iets te doen. Met verlenging bedoel ik dan die negen minuten extra speeltijd. Dat is echt schandalig."

De stoom kwam uit de oren van de captain van PSV toen verslaggever Pascal Kamperman doorvroeg en wilde weten waarom De Jong de negen minuten blessuretijd te veel vond. "Heb je dit ooit gezien, negen minuten? Ja, op het WK inderdaad, maar nog nooit in de Eredivisie. Maar goed, Makkelie deed wel meer dingen om te zorgen dat Feyenoord nog terugkwam. Maar ik moet het daar ook niet op gooien. Wij hadden die 0-2 vast moeten houden en over de streep moeten trekken, ook na de 1-2."

Alireza Jahanbakhsh redde uiteindelijk een punt voor de Stadionclub door in de zesde minuut van de blessuretijd van afstand raak te schieten. Eerder kopte de Iraniër ook al de aansluitingstreffer tegen de touwen. Op dat moment stond PSV al een tijdje met tien man na een rode kaart voor Armando Obispo, die een duel onnodig met gestrekt been aanging. Door het gelijke spel blijft het gat tussen koploper Feyenoord en de uitdager uit Eindhoven vier punten. Ajax is de nieuwe nummer drie en AZ blijft tweede.