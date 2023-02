Heitinga geniet van wisselwerking bij Ajax: ‘Zij waren continu met elkaar bezig’

Zondag, 5 februari 2023 om 16:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:49

John Heitinga is na afloop van SC Cambuur - Ajax (0-5) een tevreden man. De interim-trainer van de Amsterdammers zag zijn ploeg groeien ten opzichte van afgelopen week en merkte in meerdere linies fraaie taferelen op. Met name de wisselwerking tussen Jurriën Timber en Edson Álvarez kon Heitinga bekoren, zo stelt de keuzeheer tegenover ESPN.

Afgelopen week viel er ondanks de 1-4 overwinning op Excelsior nog een hoop aan te merken op de Ajax-defensie. Heitinga zag zijn defensie beter voor de dag komen in Leeuwarden. "We spelen met veel ruimte in de rug. Je hebt gezien tegen Excelsior dat we geluk hadden dat we in de eerste helft niet op achterstand kwamen. Nu was er maar één slippertje, kort voor rust. Voor de rest denk ik dat we een meer dan prima wedstrijd hebben gespeeld", aldus de trainer.

Die heeft met name mooie woorden over voor de symbiose tussen Timber en Álvarez. Het duo was grotendeels verantwoordelijk voor de eerste clean sheet van Ajax in vier competitieduels. "Je weet dat als je bij één foutje niet goed staat in de restverdediging ze je pijn kunnen doen. Het was mooi om te zien dat Jurriën en Edson constant met elkaar bezig waren: waar staat Owen, waar staat Devyne (Wijndal en Rensch, red.)?"

Dringen in de spits

Brian Brobbey moest zondag voor de tweede wedstrijd op rij genoegen nemen met een invalbeurt. Dusan Tadic kreeg het vertrouwen als centrumspits, maar zag vervanger Brobbey wel zijn gram halen met het maken van de 0-4 en de 0-5. "Dat is denk ik wat hoort bij een topclub", zegt Heitinga over de concurrentiestrijd in de punt van de aanval. "Elke positie is dubbel of triple bezet. Een gezonde concurrentiestrijd is belangrijk. We weten allemaal dat we ze heel hard nodig hebben en dat we zelfvertrouwen moeten creëren."