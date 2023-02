Alireza Jahanbakhsh redt in verhitte topper een punt voor Feyenoord

Zondag, 5 februari 2023 om 16:34 • Guy Habets • Laatste update: 16:59

De topper tussen Feyenoord en PSV is in een sensationeel gelijkspel geëindigd. De Eindhovenaren kwamen net als vorig jaar op 0-2 voor in De Kuip, maar in de slotfase bepaalde invaller Alireza Jahanbakhsh de eindstand alsnog op 2-2. PSV speelde ruim een half uur met tien man na een rode kaart voor Armando Obispo en leek de zege over de streep te trekken. In minuut 96 werd het echter alsnog gelijk.

De thuisploeg moest het stellen zonder drie basisspelers. Justin Bijlow, Sebastian Szymanski en Quilindschy Hartman ontbraken om uiteenlopende redenen in de opstelling van Feyenoord en werden respectievelijk vervangen door Timon Wellenreuther, Quinten Timber en Marcos López. Vlak voor de aftrap leek Orkun Kökçü ook af te moeten haken wegens een blessure, maar hij haalde het uiteindelijk wel. Aan de zijde van PSV kregen nieuwelingen als Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard geen basisplaats. Trainer Ruud van Nistelrooij hield vast aan de formatie die een week geleden met 2-0 van Go Ahead Eagles won.

Gesteund door het publiek trachtte Feyenoord meteen de druk op te voeren. Daardoor gaven de mannen van Slot ook ruimte weg op eigen helft en daar profiteerde PSV al na acht minuten van. Joey Veerman vond de lopende man in Xavi Simons, die vervolgens exact het goede moment uitkoos om El Ghazi voor de keeper te zetten. Die klopte Wellenreuther met een diagonaal schot in de verre hoek: 0-1. Die treffer kreeg De Kuip stil, tot minuut twaalf. Toen verenigden supporters van Feyenoord en PSV zich in een eerbetoon voor Thijs Slegers, de perschef van de Eindhovenaren die deze week te horen kreeg dat hij uitbehandeld is.

Na een minuut of twintig pakte de thuisploeg de draad weer op. Santiago Giménez, die in de spits de voorkeur kreeg boven Danilo, kreeg de kans om die goede fase ook te bekronen met een doelpunt, maar stuitte op de attent keepende Walter Benítez. Op dat moment stond El Ghazi al niet meer op het veld, aangezien die met een hamstringblessure uitviel, en even na de kans voor Giménez moest ook Phillipp Mwene de strijd staken. Hij kwam hard in botsing met Mats Wieffer en liep daarbij een hoofdblessure op. Johan Bakayoko en Van Aanholt moesten derhalve al voor rust invallen.

De personele wijzigingen brachten PSV niet in de war. Ondanks rumoer in De Kuip, waar de Rotterdamse aanhang tot vijf keer toe een strafschop zag en het scheidsrechter Danny Makkelie niet in dank werd afgenomen dat hij daar niet voor floot, namen de Eindhovenaren de voorsprong mee de pauze in. Aan Feyenoord de taak om in de tweede helft gas bij te geven en dat deden de gastheren dan ook. Na 54 minuten had dat de gelijkmaker op moeten leveren, toen Giménez en Timber binnen tien seconden allebei hadden moeten scoren. Benítez keerde echter beide inzetten.

Met nog een half uur op de klok kreeg Feyenoord een steuntje in de rug. Makkelie, die in de eerste helft nog Rotterdamse spreekkoren met het woord 'kanker' erin verwerkt moest aanhoren, werd door de VAR naar de kant gehaald om een overtreding met gestrekt been van Armando Obispo te bekijken en besloot de stopper van PSV met rood weg te sturen. De formatie van Van Nistelrooij was echter niet onder de indruk. Sterker nog: in ondertal kwam het op 0-2 via de ingevallen Hazard, die vanaf de linkerflank naar binnen trok en de bal met rechts in de korte hoek deponeerde.

Feyenoord had even nodig om van die tik te bekomen. Een offensief bleef lang uit, maar tien minuten voor tijd besefte de thuisploeg zich dat het de druk op moest voeren om de tien van PSV zenuwachtig te krijgen en de aansluitingstreffer viel dan ook in minuut 82. Jahanbakhsh kon een voorzet vanaf links van Oussama Idrissi simpel binnenkoppen en zorgde zo voor hoop in De Kuip: 1-2. De hoop op minstens een gelijkspel werd groter toen de vierde official er na negentig minuten nog eens negen minuten bij optelde, maar Benítez leek PSV in de wedstrijd te houden. Leek, want in minuut 96 sloeg Jahanbakhsh nogmaals toe. Zijn poging van afstand plofte in de verre hoek en zorgde alsnog voor een remise in De Kuip: 2-2.