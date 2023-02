Go Ahead Eagles heeft aan één treffer genoeg en maakt sprongetje op ranglijst

Zondag, 5 februari 2023 om 16:27 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:40

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag, na vier wedstrijden zonder winst, eindelijk weer eens drie punten gepakt in de Eredivisie. Thuis werd NEC met 1-0 verslagen. Finn Stokkers was de matchwinner. Het was voor de Deventenaren de vijfde overwinning dit seizoen. Door de zege maakt Eagles een klein sprongetje op de ranglijst en bezet het nu de twaalfde plek. NEC blijft op de tiende positie staan.

Go Ahead Eagles verloor thuis maar één van de laatste achttien duels met NEC in alle competities (tien keer winst, zeven keer gelijk). Die verliespartij was overigens wel de meest recente editie in Deventer. In december 2021 werd het 0-2. Voorafgaand aan het duel was het verschil tussen beide ploegen vier punten in het voordeel van NEC.

Na een kwartier spelen waren de bezoekers dicht bij de openingstreffer. Elayis Tavsan drukte goed af in de korte hoek, Eagles-keeper Jeffrey de Lange was echter bij de les. Daarna gebeurde er bar weinig in Deventer en werd er door beide ploegen weinig gevaar gesticht. Een schot van José Fontán, dat ruim over het doel van Cillessen vloog, was het enige wapenfeit. Tot tien minuten voor rust, toen Finn Stokkers zijn tweede competitietreffer liet aantekenen. Een pass van Bobby Adekanye richting de zestien werd door Isac Lidberg heel slinks doorgetikt, waarna Stokkers makkelijk kon scoren: 1-0.

Na rust was Eagles meteen dicht bij de 2-0. Lidberg dribbelde richting de zestien en kon ongehinderd opstomen. Hij gaf de bal mee aan Willum Willumsson en diens rollertje ging maar net naast Cillessens doel. Daarna namen de bezoekers het heft meer in handen. Tavsan en Tannane combineerden veelvuldig, zij kwamen echter niet tot noemenswaardige kansen. Lidberg was continu aanwezig en twintig minuten voor tijd was hij Joris Kramer te snel af. Hij produceerde een rollertje langs Cillessen, maar de bal was sowieso naast en NEC kon opruimen.

NEC drong weliswaar aan en ook al hadden zij het meeste balbezit, kansen werden er amper gecreëerd. Sterker nog, de thuisploeg kwam er zo nu en dan nog gevaarlijk uit via Lidberg en Willumsson. NEC was niet bij machte om een slotoffensief in te zetten. Eagles knokte voor wat het waard was, kwam eigenlijk nauwelijks nog in de problemen en sleepte de overwinning uit het vuur.