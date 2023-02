Real Madrid beleeft horrormiddag: Barcelona kan uitlopen tot acht punten

Zondag, 5 februari 2023 om 16:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:10

Real Madrid heeft een zeer pijnlijke nederlaag geleden in de strijd om de titel in LaLiga. Op bezoek bij RCD Mallorca verloor de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met minimale cijfers: 1-0. Nacho Fernández maakte een eigen doelpunt, terwijl Marco Asensio in de tweede helft verzuimde een penalty te benutten. Als Barcelona er later op de avond in slaagt om te winnen van Sevilla, dan loopt het gat met de Koninklijke op tot acht punten.

Ten opzichte van het gewonnen LaLiga-duel met Valencia voerde Ancelotti meerdere wijzigingen door. De belangrijkste afwezige was Karim Benzema, die in de spitspositie vervangen werd door Rodrygo. Op het middenveld ontbraken Toni Kroos en Luka Modric; respectievelijk Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde namen de honneurs waar. Achterin werd Éder Militão vervangen door Nacho Fernández, waardoor een plek op de rechtsbackpositie vrijkwam voor Dani Carvajal. Onder de lat stond Andriy Lunin, die speelde in plaats van de geblesseerde Thibaut Courtois.

Wordt het zo'n dag voor Real Madrid?! ?? Mallorca op voorsprong dankzij een knappe kopbal van Muriqi! ??#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaRealMadrid pic.twitter.com/355Hz1Egm8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2023

Real Madrid schoot zeer matig uit de startblokken en liep na nog geen kwartier spelen al tegen grote problemen aan. Daniel Rodríguez had vanaf de linkerkant een scherpe voorzet in huis op Vedat Muriqi, die binnen leek te knikken en juichend wegliep. Uiteindelijk werd de treffer geregistreerd als een eigen doelpunt van Nacho, die het kopduel verloor van de spits van Mallorca en de bal toucheerde. De 1-0 was het begin van een loodzware middag voor Real Madrid.

Het is zo'n middag voor Real! ????? Asensio mist een penalty en de gemoederen lopen steeds hoger op in Mallorca ??#ZiggoSport #LaLiga #MallorcaRealMadrid pic.twitter.com/eHoCv9gZmZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2023

Na de openingstreffer bleef Mallorca gedisciplineerd verdedigen, terwijl Real Madrid er niet in slaagde een doorbraak te forceren. Na rust kregen de Madrilenen een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker aan te tekenen. Een overtreding van doelman Predrag Rajkovic in het zestienmetergebied deed arbiter Alejandro Hernández ertoe besluiten een strafschop toe te kennen aan de bezoekers. Asensio nam zijn verantwoordelijkheid, maar hij zag hoe Rajkovic de inzet uit de benedenhoek hield. In het restant van de wedstrijd bleven de Madrilenen zich stukbijten op de vijandige defensie.