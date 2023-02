Brian Brobbey sneert na Cambuur - Ajax naar Valentijn Driessen

Zondag, 5 februari 2023 om 20:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:15

Brian Brobbey heeft na afloop van SC Cambuur - Ajax (0-5) keihard uitgehaald naar Valentijn Driessen en mogelijk ook Mike Verweij. Het duo journalisten van De Telegraaf beweerde eerder deze week dat de 21-jarige spits te weinig trainingsarbeid levert, tot frustratie van zowel Alfred Schreuder als John Heitinga. Brobbey kan weinig met die opmerkingen, zo vertelt hij voor de camera's van ESPN.

De bonkige Ajax-spits was maandag onderwerp van gesprek in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Schreuder beklaagde zich off the record over de trainingsarbeid die Brobbey wilde verrichten en waarmee hij dacht dat hij wel het eerste van Ajax zou halen", beweerde Driessen daarin. Verweij kon dat beamen en voegde toe dat ook Heitinga niet te spreken was over Brobbeys inzet. "Het is wel onbegrijpelijk. Als je een nieuwe trainer krijgt en Brobbey presteert het om de eerste twee dagen, en dan was de tweede training nog redelijk kort, niet goed te trainen..."

Brian Brobbey 'las in een interview dat hij in de zomer weggaat': "Allemaal onzin."#camaja — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2023

Als Brobbey na afloop van Cambuur - Ajax geconfronteerd wordt met de uitspraken, zegt hij dat die hem weinig doen. "Dat komt van een man van De Telegraaf, die altijd onzin praat. Af en toe heb ik wel gesprekken met Alfred gehad over dat hij vindt dat ik nóg iets harder kan werken, maar hij vond niet dat ik niet hard werkte. Begrijp je?", aldus de aanvaller, die bovendien nóg een misverstand de wereld uit wil helpen.

"Ik las vorige week ook iets in een interview over dat ik misschien wegga in de zomer. Allemaal onzin. Ajax heeft me teruggehaald voor veel geld en ik ben superblij hier", zegt Brobbey stellig. Het jeugdproduct van de Amsterdammers kwam tegen Cambuur voor de tweede wedstrijd op rij als invaller binnen de lijnen. In de zeventien minuten die hij kreeg schoot hij zowel de 0-4 als de 0-5 tegen de touwen. Daarmee krikte hij zijn seizoentotaal op naar tien competitiedoelpunten en vestigde hij zich op de tweede positie van de topscorerslijst.