Royal Antwerp en Club Brugge vermaken niet en schieten niks op met remise

Zondag, 5 februari 2023 om 15:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:37

Royal Antwerp heeft zondagmiddag in de Jupiler Pro League thuis twee punten laten liggen. Het duel tegen landskampioen Club Brugge eindigde in 0-0. Door het gelijkspel is het gat met koploper KRC Genk voor de ploeg van Mark van Bommel opgelopen tot twaalf punten. Genk komt later op zondag nog wel in actie. Club Brugge blijft op zes punten van Antwerp staan.

Antwerp laat dit seizoen in eigen huis amper punten liggen. De elf thuiswedstrijden leverden liefst negen overwinningen op. Alleen tegen Racing Genk (1-3) en Anderlecht (0-0) pakten punten af op de Bosuil. Voor eigen fans winnen tegen Club Brugge echter, bleek de afgelopen seizoenen een lastige opgave voor Antwerp. De laatste thuiszege tegen Club dateert van 10 november 2019. Sindsdien volgden er twee gelijke spelen en evenveel nederlagen. De uitstatistieken van Club Brugge waren voorafgaand minder indrukwekkend. Slechts vijf keer won de ploeg buitenshuis, vier keer verloor de landskampioen en twee keer werd er gelijkgespeeld. Bij Antwerp stonden Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp in de basis. Bij Brugge Bjorn Meijer en Noa Lang.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De topper begon vol slordigheden en veel balverlies over en weer. Arbnor Muja en Michel-Ange Balikwisha deelden speldenprikjes uit, maar Simon Mignolet hoefde niet handelend op te treden. Aan de andere kant werden de bezoekers gevaarlijk. Een vrije trap van Mats Rits viel voor de voeten van Hans Vanaken. Zijn uithaal werd geblokt door Toby Alderweireld. Janssen maakte het Mignolet met een harde uithaal wel lastig, maar tot een goal leidde dit niet. Even was er schrik rondom Janssen toen hij met het hoofd tegen Brandon Mechele knalde, maar gelukkig konden beide spelers verder.

Meteen na de thee was daar een hachelijk moment in de Brugse zestien. Ekkelenkamp werd gevloerd door Mechele en scheidsrechter Lothar D’Hondt werd door de VAR naar het scherm geroepen. Een strafschop werd echter niet gegeven. In de strijd op het veld ging het er soms heftig aan toe en in kort tijdsbestek kregen Tajon Buchanan, Ritchie De Laet en Lang de gele kaart. De bezoekers drongen aan, het was echter Antwerp dat een goede kans creëerde via invaller Gyrano Kerk. Hij kreeg de bal voor de voeten, maar maaide er wild naast.

Een kwartier voor tijd leidde een snelle omschakeling van Antwerp voor gevaar. De snelheid van Kerk werd goed gebruikt, maar zijn vizier stond niet op scherp. Mignolet had vlak voor tijd nog een cruciale redding in huis op een kopbal van De Laet. Balverlies van Vanaken leidde vlak daarna tot een kans voor Janssen. Diens schot van afstand ging echter naast. Met een poeier dacht De Laet nog matchwinner te worden. Het leer ging echter net over.