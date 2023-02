Napoli stelt na rust orde op zaken en slaat alsmaar groter gat met concurrentie

Zondag, 5 februari 2023 om 14:45 • Tom Rofekamp

Napoli blijft soeverein aan kop gaan in de Serie A. Doelpunten van Khvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen (tweemaal) leverden de ploeg van Luciano Spalletti een probleemloze 0-3 zege op Spezia op. Daarmee slaan Gli Azzurri een gat van liefst zestien punten met directe achtervolger Internazionale, dat later op de avond nog in actie komt in de Derby della Madonnina.

Spalletti koos ervoor om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van het duel tegen AS Roma (2-1). Dat betekende dat hij andermaal plekken had ingeruimd voor ex-PSV'er Hirving Lozano en voormalig Ajacied Stanislav Lobotka. Bij Spezia ontbrak Jeroen Zoet nog altijd vanwege een kruisbandblessure; mede daarom stond Bartlomiej Dragowski onder de lat.

Vanaf moment één was het eenrichtingsverkeer in het Stadio Alberto Picco. Toch wisten de bezoekers in het eerste halfuur amper grote kansen creëren. Mattia Caldara – nota bene een speler van Spezia – zorgde voor het grootste gevaar aan Napoliteinse zijde: de verdediger liep een voorzet van Mario Rui net naast zijn eigen doel. Kvaratskhelia probeerde het even van rust van afstand, maar zag zijn inzet net naast de linkerpaal belanden.

Na de onderbreking konden de bezoekers dan eindelijk juichen. Arkadiusz Reca maakte direct na de aftrap knullig hands, waarna de bal op de stip ging. Kvaratskhelia ging achter het leder staan en schoot feilloos raak: 0-1. Spezia had niks in te brengen en zag Osimhen de wedstrijd twintig minuten voor tijd beslissen. De Nigeriaan torende hoog boven de aan de grond genagelde Dragowski uit en kopte zijn vijftiende van het seizoen binnen. Daar voegde hij vier minuten later ook nog nummer zestien aan toe. Caldara leverde zomaar bij Kvaratskhelia in, die zijn collega in de aanval een niet te missen kans bood: 0-3.