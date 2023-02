Heitinga grijpt in en zet spelers uit selectie die niet voldoen aan één regel

Zondag, 5 februari 2023

John Heitinga heeft zijn selectie een aantal belangrijke regels opgelegd, zo liet hij zondagmiddag weten in gesprek met ESPN. De trainer van Ajax maakte duidelijk dat hij veel waarde hecht aan enkele disciplinaire vastigheden. Onder meer punctualiteit, het telefoongebruik en het invullen van een readiness-formulier zijn belangrijke pijlers voor Heitinga.

Naar aanleiding van woorden van Edson Álvarez, die voorafgaand aan het interview met Heitinga aangaf dat er nieuwe regels zijn doorgevoerd bij Ajax, vroeg verslaggeefster Hélène Hendriks naar de inhoud van de nieuwe richtlijnen binnen de selectie. "Gewoon normaal gedrag", vertelde Heitinga voorafgaand aan het gewonnen duel met SC Cambuur (0-5). "Een aantal dingen zijn voor mij heel simpel; te laat komen is er daar een van. Op het moment dat je te laat komt en helemaal op een wedstrijddag, dan zit je gewoon niet bij de selectie. Ongeacht wie je bent."

Heitinga liet overigens niet blijken of zijn regels afwijken van die van voormalig trainer Alfred Schreuder. "Dat weet ik niet. Ik kijk alleen naar waar ik invloed op heb. Het zijn voor mij hele simpele huisregels die we bij Jong Ajax ook hadden. Dat werkte prima en dat doen we om elkaar scherp te houden. Het gaat ook over telefoongebruik en het invullen van een readiness-formulier over hoe iedereen zich voelt.”

Heitinga heeft zondagmiddag ook zijn tweede wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax gewonnen. Op bezoek bij SC Cambuur waren de Amsterdammers met 0-5 veel te sterk. Dusan Tadic opende de score; Steven Berghuis en invaller Brian Brobbey waren vervolgens nog tweemaal trefzeker. Afgelopen speelronde, toen Heitinga voor het eerst aan het roer stond, won Ajax met 1-4 van Excelsior.

Op de persconferentie na afloop van de zege ging Heitinga dieper in op 'het telefoongebruik' waar hij voorafgaand aan het duel op doelde. "Je moet altijd kijken naar de huisregels. Voor mij is dat altijd normaal gedrag. Je hebt normen en waarden. Ze gebruiken de telefoons nog steeds, alleen in bepaalde ruimtes wil ik ze niet hebben. De kleedkamer is hun eigen territorium, dus daar gebruiken ze hun telefoons. Het gaat erom dat je met het vak bezig bent. Wat daarin heel erg belangrijk is, is dat wat voor de spelers geldt óók voor de staf geldt", aldus Heitinga.