Roda JC wint Limburgse derby en continueert erbarmelijke reeks van MVV

Zondag, 5 februari 2023 om 14:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:26

Roda JC heeft zondagmiddag de Limburgse derby in de Keuken Kampioen Divisie in winst omgezet. Thuis werd subtopper MVV met 2-1 verslagen. Zodoende wisten de Maastrichtenaren voor de zesde maal op rij niet te winnen. Terrence Douglas was met zijn eerste treffer voor Roda de matchwinner. Door de zege klimt Roda naar de achtste plek. MVV blijft zesde staan.

De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Sami Ouaissa kopte via de handen van Romain Matthys over en Teun Bijleveld zag zijn schot naast gaan. Daarna was het MVV dat de wedstrijd naar zich toe trok. Koen Kostons werd diep gestuurd en nam de bal ineens op de pantoffel, Roda-keeper Moritz Nicolas had echter een goede redding paraat.

Na twintig minuten kwamen de bezoekers op voorsprong. MVV-aanvoerder Matteo Waem kopte een corner van Jarne Steuckers binnen: 0-1. Nicolas zat er nog wel met de vingertoppen aan, toch kon hij een treffer niet voorkomen. Roda liet het daar niet bij zitten, ging op zoek naar de gelijkmaker en was daar dichtbij. Een vrije trap van Arjen van der Heide belandde voor de voeten van Xander Lambrix, die het vizier echter niet op scherp had.

De Limburgse Derby is gewonnen door een veerkrachtig @RodaJCKerkrade!#rodmvv — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2023

Na rust ging Roda verder op jacht en liepen de gemoederen hoog op. Romano Postema en Lars Schenk kregen het met elkaar aan de stok. Eerstgenoemde vond het nodig om de bal van dichtbij tegen de borst van Schenk te gooien. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf beide kemphanen geel. Na een kwartier spelen was het de andere aanvoerder op het veld die doel trof. Dylan Vente gaf voor en Nils Röseler kopte goed binnen: 1-1.

De treffer gaf Roda vleugels, want nog geen tien minuten later zorgde Douglas, met zijn eerste treffer voor Roda, voor de 2-1 voorsprong. MVV rechtte de rug en ging op zoek naar de 2-2. Een goede diepe bal op Ruben van Bommel viel nog bijna goed, maar de aanvaller kreeg het leer niet lekker mee. Diep in blessuretijd kreeg Kostons dé kans om er alsnog 2-2 van te maken, maar omdat zijn inzet in het zijnet verdween mocht Roda de overwinning vieren.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 22 17 2 3 32 53 2 Heracles Almelo 22 15 2 5 34 47 3 FC Eindhoven 22 11 6 5 7 39 4 Almere City FC 23 12 3 8 6 39 5 VVV-Venlo 23 10 6 7 0 36 6 MVV Maastricht 22 10 5 7 3 35 7 Jong AZ 23 10 5 8 5 35 8 Roda JC Kerkrade 23 10 4 9 3 34 9 Willem II 22 9 6 7 9 33 10 Telstar 23 8 8 7 -5 32 11 NAC Breda 23 9 4 10 -3 31 12 Jong PSV 23 8 6 9 0 30 13 ADO Den Haag 23 7 7 9 -7 28 14 De Graafschap 23 7 6 10 -2 27 15 FC Dordrecht 23 7 5 11 -9 26 16 Jong Ajax 22 5 9 8 -3 24 17 FC Den Bosch 23 7 2 14 -15 23 18 Helmond Sport 23 6 4 13 -21 22 19 TOP Oss 23 6 3 14 -15 21 20 Jong FC Utrecht 23 4 5 14 -19 17