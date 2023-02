Openhartige Varane noemt belangrijkste reden om te stoppen als international

Zondag, 5 februari 2023 om 12:38 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:55

De overvolle voetbalkalender was voor Raphaël Varane de belangrijkste reden om zijn interlandcarrière een halt toe te roepen. De Fransman vindt dat er té veel gevraagd wordt van de hedendaagse profs en voelt zich uitgewrongen. Voetballen op het hoogste niveau eist volgens de mandekker een grote tol en hij ervaart de hoeveelheid wedstrijden als ‘verstikkend’.

In gesprek met Canal+ liet de verdediger van Manchester United vorige week weten te stoppen als international. Zodoende was de verloren WK-finale tegen Argentinië (3-3, 4-2 na strafschoppen) zijn laatste interland voor Frankrijk. De 29-jarige mandekker kwam in totaal 93 keer uit voor les Bleus waarin hij vijf doelpunten maakte. Met zijn land werd hij in 2018 wereldkampioen en won hij in 2020 de Nations League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het interview nam Varane geen blad voor de mond inzake de overvolle speelkalender. “Ik heb de afgelopen jaren alles gegeven, fysiek en mentaal, maar spelen op het hoogste niveau is als vastzitten in een wasmachine. We spelen de hele tijd, we stoppen nooit. Er zijn overvolle schema's, we spelen non-stop”, aldus Varane. “Dat werkte enorm verstikkend. De mens Varane werd opgevreten door de speler Varane, zo voelde het.”

De viervoudig Champions League-winnaar verruilde Real Madrid in de zomer van 2021 voor Manchester United. Slechts negen dagen na de verloren WK-finale stond hij alweer op het veld voor zijn club. Omdat hij nu gestopt is als international hoeft hij in de volgende interlandperiode, in maart, niet in actie te komen. Op 24 maart spelen de Fransen in het Stade de France tegen het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatie voor 2024.