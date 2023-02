Geplaagd Feyenoord ziet op wedstrijddag nog een basisspeler afhaken

Zondag, 5 februari 2023

Feyenoord moet het tijdens de topper tegen PSV stellen zonder Quilindschy Hartman. Dat meldt 1908.nl. De linksback van de Rotterdammers is ziek en zal naar alle waarschijnlijkheid vervangen worden door Marcos López. Trainer Arne Slot kan al niet beschikken over Justin Bijlow en Sebastian Szymanski, die beiden geblesseerd zijn.

Hartman was zondag nog op de club bij Feyenoord, maar is te ziek om te kunnen spelen. Het ontbreken van de verdediger is een volgende dreun voor Feyenoord, dat met Bijlow en Szymanski dus al twee basisspelers kwijtraakte. De doelman brak in aanloop naar de topper tegen PSV zijn pols, waardoor Timon Wellenreuther hoogstwaarschijnlijk het doel verdedigt. De komende weken zal de Duitser nog hard nodig zijn, want de verwachting is niet dat Bijlow spoedig terug zal keren onder de Rotterdamse lat.

Op het middenveld ontbreekt Szymanski vanwege een knieblessure, waardoor Quinten Timber en aanvoerder Orkun Kökçü voor de creativiteit moeten zorgen. Mats Wieffer is de meest defensieve middenvelder in het elftal van Slot en speelde in eerste instantie als vervanger van Timber, maar zal nu dus blijven staan. Voorin start Feyenoord waarschijnlijk opnieuw met Alireza Jahanbakhsh, Giménez en Javairô Dilrosun, terwijl López in de achterhoede geflankeerd wordt door Marcus Pedersen, Dávid Hancko en Lutsharel Geertruida.

Feyenoord kan met een overwinning op PSV het gat met de Eindhovenaren vergroten tot zeven punten. Een overwinning van de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij in De Kuip zou echter betekenen dat de titelstrijd ongemeen spannend wordt, want dan is de marge tussen de twee teams nog maar een punt. De wedstrijd in De Kuip wordt gefloten door arbiter Danny Makkelie. De aftrap vindt plaats om 14.30 uur en het duel is live te volgen via ESPN 1.