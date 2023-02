Van Hanegem hekelt tv-persoonlijkheden die het Feyenoord ‘niet gunnen’

Zondag, 5 februari 2023 om 11:50 • Guy Habets • Laatste update: 12:03

Willem van Hanegem heeft het gevoel dat het merendeel van de analisten en presentatoren op televisie niet hoopt dat Feyenoord het goed doet. Dat zegt het clubicoon van de Rotterdammers tijdens de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. De Kromme stelt ook dat Feyenoord vaak wat te klagen heeft over de arbitrage.

Na afloop van het met 1-1 gelijkgespeelde duel met FC Twente van afgelopen weekend beklaagde Arne Slot zich in de media over een niet gegeven strafschop in de slotfase. Robin Pröpper zou hands gemaakt hebben, maar er werd niet voor gefloten en ook de VAR greep niet in. De reactie van de trainer van Feyenoord kwam hem op de nodige kritiek te staan, maar daar was Van Hanegem het niet mee eens. "Als Slot dat vindt, mag hij dat zeggen", klinkt het tijdens de podcast van het AD.

De voormalig middenvelder wijt de kritiek op Slot niet aan de coach uit Bergentheim, maar aan de media. "Ik heb het gevoel dat sinds het goed gaat bij Feyenoord, het ze niet wordt gegund. Dat heeft niets te maken met Calimero-gedrag, want je ziet het gewoon aan de mensen die op de televisie zijn en er iets over mogen en kunnen zeggen. Tachtig of negentig procent van die mensen gunt het Feyenoord niet."

Naast het feit dat tv-persoonlijkheden iets tegen de Stadionclub zouden hebben, stelt Van Hanegem ook dat scheidsrechters vaak niet op de hand van Feyenoord zijn. Hij wijst daarbij op de situatie in de Grolsch Veste. "Je had tegen Twente een penalty moeten hebben en dan hebben ze het over een zetje daarvoor. Ik ben geen huilebalk, zeker niet, maar laten we wel normaal blijven nadenken. Zo gebeurde er nog meer. Daar heb je toch de VAR voor? Niet over dingen die over twee centimeter gaan."