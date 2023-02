Hans Kraay heeft medelijden met Ajacied: ‘Hij is verdwaald, eenzaam’

Zondag, 5 februari 2023 om 11:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:04

Hans Kraay junior heeft bij Goedemorgen Eredivisie een lans gebroken voor Calvin Bassey. De centrale verdediger, die afgelopen zomer voor 23 miljoen euro overkwam van Rangers, is onder John Heitinga zijn basisplaats kwijtgeraakt en is vaak het eerste mikpunt van kritiek. Niet terecht, vindt Kraay. Bassey beschikt in de ogen van de analist over voldoende kwaliteiten, maar wordt op de verkeerde manier ingezet. "Hij kan er niet aan doen dat hij niet uit de Ajax-school komt."

"Ik heb nooit medelijden met voetballers, want die verdienen vaak veel geld en en hebben een mooi leven. Maar met hem heb ik weleens medelijden", begint Kraay in het praatprogramma. "Wij beoordelen hem op dingen die hij niet bezit. Hij kan uitstekend koppen, hij is snel en kan goed dekken. Dat heeft Ajax ook wel gezien. Gebruik hem dan op die manier en gebruik hem niet in de opbouw als linksback. Vorig jaar hadden ze vier opbouwers met Martínez en Mazraoui. Deze jongen kan er niks aan doen dat hij niet is opgegroeid in de Ajax-school."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het programma worden vervolgens beelden getoond van een ongelukkig ogende Bassey die door de gangen van het Cambuur Stadion loopt. De verdediger wordt zondagmiddag - Ajax trapt om 12.15 uur af tegen Cambuur - voor de tweede wedstrijd op rij op de bank gehouden door Heitinga. "Hij loopt ook rond met zijn capuchon alsof hij helemaal geen vertrouwen heeft. Verdwaald, eenzaam. Hij kan koppen en tackelen. Deze jongen gebruik je op deze manier of niet. Ik lach niet mee met de criticasters", zegt Kraay.

Een ongelukkig ogende Calvin Bassey door de gangen van het Cambuur Stadion.

Roy Makaay, die ook te gast is in het praatprogramma, heeft Bassey bij Rangers een jaar van dichtbij meegemaakt. Makaay diende destijds als assistent van Giovanni van Bronckhorst. "Ik heb hem enorm zien ontwikkelen", aldus de oud-spits. "Het gedeelte aan de bal moet natuurlijk beter, maar hij is loeisterk. In de duels win je niet zomaar van hem. Het is wel een jongen die beter en beter speelt als hij veel vertrouwen heeft. Ik zie ook dat hij nu worstelt. Er is veel kritiek op hem, dat hoort ook bij een club als Ajax."

Makaay vindt het lastig te beoordelen of hij het bij een club in de Premier League bijvoorbeeld beter had gedaan. "Ik snap niet op basis waarvan Ajax hem gehaald heeft. Het is nog een jonge jongen. Vorig jaar bij Ranger was zijn eerste volledige jaar, daarin heeft hij enorme stappen gezet. Nu is het aan hem om hieruit te komen. Ik hoop dat Heitinga geduld heeft met hem en met zijn eigen ervaring als verdediger een beetje vertrouwen kan geven. Als je geen vertrouwen hebt of voelt, presteert iedereen minder. Dat had ik zelf ook als speler."