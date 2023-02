Boudewijn Zenden staat ‘op shortlist’ en kan terugkeren bij PSV

Zondag, 5 februari 2023 om 11:08 • Guy Habets

Boudewijn Zenden kan terugkeren bij PSV. De Limburger, die tot afgelopen zomer assistent-trainer was in het Philips Stadion, staat op een shortlist om commissaris te worden bij PSV. Dat maakt hij zelf bekend tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Daarnaast hielp Zenden PSV om Thorgan Hazard binnen te halen.

Ruud van Nistelrooij, de trainer van PSV, had geen plaats voor Zenden in zijn nieuwe technische staf. Toch zou het snel weer tot een dienstverband van de Maastrichtenaar in Eindhoven kunnen komen. "Ik heb begrepen dat ik op een shortlist sta om iets te gaan doen bij de Raad van Commissarissen", klinkt het tijdens Goedemorgen Eredivisie. "De termijn van Hans van Breukelen zit er bijna op en hij wil iets anders gaan doen."

Dat zou betekenen dat Zenden commissaris met het portefeuille technische zaken zou worden. "Maar ik moet er wel duidelijk over zijn: er is nog niet over gesproken. Ik wil ook weten wat het inhoudt, maar het feit dat je genoemd wordt is zeker een compliment. Ik weet ook dat de deur openblijft bij PSV en het contact tussen mij en de club is oké. Ik koester geen wrok na het vertrek van afgelopen zomer."

De voormalig Oranje-international gaf ook aan dat hij PSV deze transferwindow al geholpen heeft. Zenden spreekt Frans en tolkte namens PSV en algemeen directeur Marcel Brands tijdens de gesprekken met de vader van Hazard, die de zaken van zijn zoon behartigt. Uiteindelijk kwam het tot een tijdelijke transfer van de Belgisch international naar het Philips Stadion en moet hij Cody Gakpo en Noni Madueke doen vergeten.