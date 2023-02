Pierre-Emerick Aubameyang is ‘diep geschokt’ en vertrekt uit Londen

Zondag, 5 februari 2023 om 11:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:11

Pierre-Emerick Aubameyang is ontstemd over het feit dat hij niet is opgenomen in de Champions League-selectie van Chelsea. De spits viel net als een aantal anderen buiten de boot bij manager Graham Potter en zou meteen het vliegtuig hebben gepakt naar zijn woning in Milaan, schrijft The Thelegraph. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat de aanvaller nog deze winter vertrekt bij the Blues.

Aubameyang is een van de slachtoffers van de kooplust van Chelsea. De Gabonese aanvaller speelde in de groepsfase van de Champions League nog alle duels mee, maar is nu door de Londense grootmacht uitgeschreven. Ook de van PSV overgekomen Noni Madueke kon niet worden ingeschreven. Chelsea neemt het in de achtste finale van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. De heenwedstrijd vindt op 15 februari plaats in het Signal Iduna Park.

Ekrem Konur, die onder meer werkzaam is namens Marca en ESPN, weet dat Barcelona, Atlético Madrid en AC Milan inmiddels navraag hebben gedaan naar de situatie van Aubameyang. De aanvalsleider zou dan wel zijn contract moeten afkopen, daar de transferwindow gesloten is. Clubs uit Turkije kunnen nog wel spelers aantrekken. Daar is de markt nog drie dagen geopend. Aubameyang voelt geen enkele waardering bij Chelsea. Vrijdag tegen Fulham zat hij al niet meer bij de wedstrijdselectie.

Potter had al laten weten dat hij sommige spelers moest teleurstellen. "Er gaan inderdaad wat moeilijke gesprekken volgen. Dat is de realiteit bij Chelsea. Alleen elf spelers kunnen spelen en er kan maar een bepaald aantal spelers in de selectie zitten. In het geval van Pierre verwacht ik geen moeilijkheden. Hij is een professional. Ik begrijp dat hij teleurgesteld zal zijn. Hij heeft niets verkeerd gedaan. Pierre is gewoon ongelukkig en zal de rest van het het seizoen moeten vechten voor zijn plek."