Neuer ligt op ramkoers met Bayern en heeft laatste duel mogelijk al gekeept

Zondag, 5 februari 2023 om 11:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:26

De toekomst van Manuel Neuer bij Bayern München hangt aan een zijden draadje. Het interview dat hij vorige week gaf in de Süddeutsche Zeitung is niet goed gevallen bij de directie van Bayern. De verwachting is dat de geblesseerde doelman zich voor het interview moet verantwoorden bij de clubleiding. Technisch directeur Hasan Salihamidzic heeft gezegd zich totaal niet te herkennen in de woorden van Neuer. Volgens BILD is het nog maar de vraag of Neuer in München onder de lat terugkeert.

Neuer uitte vorige week zijn ongenoegen over het ontslag van keeperstrainer Toni Tapalovic. Clubiconen als Oliver Kahn en Stefan Effenberg lieten toen al weten niet gediend te zijn van Neuers woorden. Effenberg vroeg zich openlijk af of Neuer nog wel toekomst heeft bij Bayern. Bij Sport1 opperde de oud-middenvelder dat het misschien wel beter is voor Neuer om de club te verlaten. “Een speler moet zo'n vertrek (van Tapalovic, red.) accepteren, ook al is hij aanvoerder. Niemand is groter dan de club.”

Ook bij de Beierse clubleiding zijn Neuers woorden verkeerd gevallen. Niemand bij de club wist van het interview dat Neuer gaf aan de Süddeutsche Zeitung. De doelman had de eigen persafdeling moeten informeren over het interview, maar meldde dit niet. Volgens BILD wist Neuer dondersgoed dat hij zich zodoende de nodige ellende op de hals haalde. De sportkrant heeft het dan ook over ‘Neuers fatale fout'. "Je eigen werkgever op deze manier frontaal aanvallen is dodelijk", aldus BILD.

Salihamidzic zei zich in datzelfde medium niet te herkennen in Neuers woorden. “Het vertrek van Tapalovic heeft Manuel persoonlijk geraakt, dat snap ik. Maar ik had dit van hem, als aanvoerder, niet verwacht. De voor ons persoonlijk zware beslissing inzake Tapalovic heeft überhaupt niets met Manuel van doen. Dat hebben we hem ook gezegd”, aldus Salihamidzic. De technisch directeur meldde spoedig met Neuer om de tafel te gaan. “Eventuele consequenties worden eerst met Manuel besproken. Ook wij zijn teleurgesteld in het ontslag van Tapalovic. En dat zijn wij ook omdat Manuel zijn persoonlijke belangen boven die van de club heeft gesteld.”

Eerder stelde Kahn, die directeur is bij Bayern, al teleurgesteld te zijn in Neuer. "Wat Manuel heeft gezegd in delen van deze twee interviews in verband het ontslag van Tapalovic doet geen recht aan hem als aanvoerder of aan de waarden van Bayern. Bovendien komen zijn uitspraken op het verkeerde moment, omdat we hele belangrijke wedstrijden voor de boeg hebben. We gaan het hier nog met hem over hebben."